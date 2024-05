Sony hat aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt und sich im Zuge dessen auch zu Helldivers 2 geäußert. Der Action-Hit verkaufte sich demnach wie geschnitten Brot!

Helldivers 2 ist eine absolute Erfolgsgeschichte - sieht man einmal vom kurzfristigen Fiasko rund um die umstrittene PSN-Account-Pflicht auch auf Steam ab, die dann schlussendlich wegen des Fan-Aufstandes doch nicht kam. Dass der Titel kommerziell im Übrigen aber ein unbestrittener Erfolg ist, das wurde nun auch anhand der offen gelegten Verkaufszahlen durch Sony deutlich.

Sony hat nämlich einen neuen Finanzbericht veröffentlicht und sich in diesem auch zu Helldivers 2 geäußert. Demnach hat sich das so angesagte Action-Sequel innerhalb der ersten 12 Wochen seit dem Release auch satte 12 Millionen Mal verkauft.

Helldivers 2 stößt damit in die Riege der sich am schnellsten verkaufenden First-Party-Titel aus dem PlayStation-Lager vor. Zum Vergleich: Der Mega-Blockbuster God of War Ragnarök verkaufte sich innerhalb der ersten 10 Wochen nach dem Release rund 11 Millionen Mal - und da spielt Helldivers 2 nun in der gleichen Liga!

Unbekannt ist, wieviele der Verkäufe auf die PC-Fassung des Spiels entfallen. Auf Steam lag der Rekord gleichzeitiger Zocker bei 458.709 Gamern - ebenfalls ein mehr als beeindruckender Wert. Dementsprechend dürften die Verkaufszahlen hier schlussendlich dann auch in die Millionen gehen - und das führt vielleicht ein Stück weit dazu, dass Sony seine bisherige First-Party-Release-Strategie überdenkt, die ja zumeist erst einmal exklusive PS5-Veröffentlichungen vorsieht. Der Erfolg dieses simultanen PC-Releases könnte womöglich zu einem Umdenken führen.