Im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Shooter gibt es quasi wie Sand am Meer, trotzdem gesellt sich im kommenden Jahr mit Hell Let Loose nun ein weiterer Genre-Vertreter dazu.

Team17 und das unabhängige Entwicklerteam Black Matter haben heute gemeinsam den im Zweiten Weltkrieg angesiedelten First-Person-Shooter Hell Let Loose offiziell angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2019 zunächst im Rahmen einer Early-Access-Fassung für den PC erhältlich sein.

Hell Let Loose ist ein platoonbasierter Ego-Shooter, der auf realistische Multiplayer-Elemente setzt. Technisch wird die Unreal Engine 4 verwendet, die euch die taktisch angehauchten 50-vs-50-Kämpfe opulent präsentieren sollen. Spieler müssen sich dabei untereinander koordinieren, um Ressourcen sowie Sektoren zu erobern und schlussendlich die Gegner zu bezwingen.

Gespielt wird auf riesigen Karten, die besonders authentisch nachgebildet werden sollen. Zum Einsatz kommen daher auch realistische Waffen, denen ein präzisen Waffenverhalten verpasst wird.

Black Matter hat das Spiel bereits seit 2016 in der Mache und in diesem Zusammenhang 2017 eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne abgewickelt. Nun rückt der Release mit dem Early-Access-Start spürbar näher. In dieser vorgelagerten Testphase soll der Shooter in Zusammenarbeit mit der Community weiter verbessert werden. Eine Roadmap mit den wichtigsten Inhalten wird es zu Beginn des Early Access geben; einen konkreten Release-Termin über die pauschale Angabe Frühjahr 2019 hinaus gibt es zunächst noch nicht.