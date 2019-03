Hell Let Loose

Seit dem Aufstieg des Battle-Royale-Genres sind groß angelegte Shooter angesagt - und nun wollen auch Team17 und Black Matter mitmischen. Mit Hell Let Loose steht nun ein 100-Mann-Shooter kurz vor dem Release.

Team17 und das unabhängige Entwicklerstudio Black Matter haben den im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Shooter Hell Let Loose mit einem Release-Termin versehen - zumindest was die frühe Early-Access-Fassung betrifft. Diese soll ab dem 06. Juni 2019 zum Preis von 29,99 Euro via Steam für den PC zu haben sein.

Interessierte können sich den Titel direkt jetzt vorbestellen und sich sowie zwei Freunden einen Platz in den bevorstehenden drei Beta-Testphasen sichern. Die erste Runde steigt bereits am Wochenende des 05. Aprils, die beiden weiteren Testläufe werden noch datiert. Auch Unterstützer der vorherigen Kickstarter-Kampagne erhalten Zugang zur Beta.

In der ersten Beta wird mit "St. Marie Du Mont" auch eine neue Karte vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Schauplatz eines entscheidenden Kampfes am 06. Juni 1944, dem D-Day. Zudem ist die überwucherte Hürtgenwald-Karte, Schauplatz mehrerer Kämpfe an der Westfront während des Winters von 1944, enthalten.

Hell Let Loose wird auf groß angelegte Multiplayer-Schlachten setzen. Der realistische Shooter ist teamorientert und lässt auf Basis der Unreal Engine 4 zwei Teams bestehend aus jeweils 50 Spielern gegeneinander antreten. Dabei müsst ihr auch Ressourcen koordinieren und Gebite erobern.

Wer frühentschlossen zugreifen möchte, kann sich ab heute mit zwei Vorbesteller-Paketen ausrüsten:

Soldier Pack

Ein Steam-Code mit Zugang zum Spiel sowie zu den Betarunden vor dem Early-Access-Release des Spiels am 06. Juni 2019.

Zwei zusätzliche Beta-Keys für eure Freunde. Jeder Key ermöglicht die Teilnahme an den Betas vor dem Early-Access-Release des Spiels am 06. Juni 2019. Diese Codes verlieren ihre Gültigkeit nach Beendigung der dritten Betaphase.

Unit Pack

Sechs Steam-Codes mit Zugang zum Spiel sowie zu den Betarunden vor dem Early-Access-Release des Spiels am 06. Juni 2019.

Das Unit Pack bietet einen Rabatt von 10% im Vergleich zum Einzelkauf.

Jedes Paket rüstet euch auch mit zwei exklusiven Vorbesteller-Helmen aus:

M42 Helmbezug mit Scharfschützen Schleier.

505th 82nd Helm in der Airborne Variante.