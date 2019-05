Nachdem Quantic Dream vor einiger Zeit überraschend PC-Umsetzungen dreier PlayStation-exklusiver Top-Titel angekündigt hatte, wurden heute nun die Release-Termine offiziell bestätigt.

Wer seit der Ankündigung schon mit den Hufen scharrte und auf weitere Infos zu den PC-Fassungen der storylastigen Top-Titel aus dem Hause Quantic Dream wartete, wird heute endlich erhört. In einer Pressemeldung hat das Entwicklerstudio jetzt die Release-Termine für Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bekannt gegeben; gleichzeitig startete auch die Vorbestellung exklusiv via Epic Games Store.

Den Anfang wird demnach Heavy Rain machen, das ab dem 24. Juni 2019 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein wird. Als Nächstes folgt dann Beyond: Two Souls zum Preis von 19,99 Euro am 22. Juli 2019 und den Abschluss markiert der neueste Titel, Detroit: Become Human, im Sommer; hier steht das konkrete Datum zunächst noch aus, der Preis steht mit 39,90 Euro aber bereits fest.

Besser noch: Wer sich noch unsicher ist, ob er sich eine der PC-Umsetzungen zulegen sollte, der kann sich diese jeweils im Vorfeld anhand einer Demo ansehen. Entsprechende Probierversionen erscheinen jeweils einen Monat vor dem eigentlichen Release, zu Heavy Rain also am 24. Mai 2019 in der kommenden Woche und zu Beyond: Two Souls am 27. Juni 2019.

Einen neuen Trailer gibt es anbei für euch.