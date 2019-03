Vor wenigen Tagen wurden drei PlayStation-Exklusivspiele von Quantic Dream überraschend für den PC angekündigt. Die PC-Anforderungen fallen nun aber durchaus üppig aus.

Epic Games hat wieder zugeschlagen und sich für den hauseigenen Store prominente PC-Neuzugänge gesichert. Quantic Dream bringt entsprechende Umsetzungen der bislang PlayStation-exklusiven Blockbuster-Titel Heavy Rain, Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls in den Epic Games Store. Wer auf dem PC zuschlagen möchte, sollte sich jedoch eingehend mit den Systemanforderungen auseinandersetzen.

Die Spezifikationen sind nämlich durchaus fordernd, zuminest was die empfohlene Ausstattung betrifft, wobei diese für alle drei Titel gleich ausfallen. Das ist auch insoweit beachtlich, als dass Heavy Rain ja eigentlich schon viele Jahr mehr auf dem Buckel hat, als beispielsweise Detroit: Become Human.

Zwar werden bei der empfohlenen Konfiguration keine dabei anvisierten Auflösungen sowie Frameraten genannt, allerdings setzt diese beachtliche 12 GB RAM und eine GTX 1080 GPU voraus.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7-64 bit

CPU: Intel i5-2400 @ 3.4GHz oder vergleichbar

RAM: 4GB

GPU: NVIDIA GTX 660 oder vergleichbar

VRAM: 2GB

API: DirectX 11, Vulkan (Detroit)

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 10-64 bit

CPU: Intel i7-2700K oder vergleichbar

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1080 oder vergleichbar

VRAM: 8GB

API: DirectX 11, Vulkan (Detroit)