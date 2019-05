Einen Monat vor dem Release der PC-Version könnt ihr euch diese Umsetzung von Heavy Rain anhand einer Demo selbst ansehen. Wir verraten euch was drin steckt!

Erst unlängst bestätigte Quantic Dream die Release-Termine der PC-Fassungen von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human. Den Anfang soll bekanntermaßen das erzählerisch wertvolle Heavy Rain am 24. Juni 2019. Einen Monat vorher könnt ihr euch aber von dieser Fassung selbst ein erstes Bild machen.

Am morgigen 24. Mai 2019 erscheint nämlich exklusiv via Epic Games Store die spielbare Demo zum Titel; diese könnt ihr euch bei Interesse kostenfrei ab 17:00 Uhr herunterladen. So könnt ihr euch vorab von den technischen Neuerungen wie einer 4K-Auflösung sowie flüssigen 60 fps selbst überzeugen.

Was hat die Demo inhaltlich zu bieten? Die Spieldauer soll bei rund 45 Minuten liegen und ihr dürft euch auf den gleichen Content wie in der damaligen PS3-Demo freuen - eben nur technisch aufpoliert. In zwei kompletten Kapiteln übernehmt ihr die Rolle von Norman Jayden, einem Profiler des FBI, sowie dem Privatdetektiv Scott Shelby, der von den Familien der letzten Opfer angeheuert wird, um den Origami-Killer ausfindig zu machen.

Einen neuen Trailer zur PC-Fassung könnt ihr euch anbei ansehen.