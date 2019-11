Auf einer BlizzCon darf natürlich auch Hearthstone nicht fehlen und wie zu vermuten war gibt es hier mal wieder eine neue Erweiterung. Diese wird den Namen "Descent of Dragons" aka "Erbe der Drachen" tragen.

Nachdem Blizzard Entertainment zunächst einen Teaser zur nächsten Hearthstone-Erweiterung via Social Media absetzte, hat man eine solche mit "Erbe der Drachen" (engl. Titel "Descent of Dragons") auf der BlizzCon 2019 auch offiziell angekündigt. Dabei greift man den Handlungsstrang weiter auf, den man mit "Rise of Shadows" und "Saviors of Uldum" begonnen hatte und schließt diesen ab.

In "Verschwörung der Schatten" hat die Schurkenliga einen Masterplan in Gang gesetzt: den gewagten Diebstahl der schwebenden Stadt Dalaran. Das Komplott verdichtete sich weiter in wirbelnden Sanden und staubigen Gräbern, als alte Plagen entfesselt wurden und die Retter von Uldum auf den Bühne traten, um die Mächte von Ü.B.E.L zu besiegen. Nun ist es Zeit, dass diese epische Geschichte ihren Abschluss findet.

"Erbe der Drachen" wird euch wieder 135 neue Karten bieten - inklusive der neuen Heldenkarte Galakrond. Dazu gesellen sich Nebenquests und mit Erwachen eine neue Spielmechanik.

Vom Setting her steht die Zone Dragonblight im Fokus die ihr aus World of WarCraft: Wrath of the Lich King kennt. Im verschneiten Northrend könnt ihr die zahlreichen neuen Drachen-Karten ausspielen.

Im Falle von Hearthstone: Erbe der Drachen gibt es sogar schon einen Release-Termin: Das Add-on geht am 10. Dezember live. Den neuen Cinematic-Trailer gibt es anbei für euch.