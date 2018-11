Eine weitere Neuankündigung im Rahmen der BlizzCon war das nächste Add-on zu Hearthstone, das "Rastakhans Rambazamba" heißen wird. Schon im nächsten Monat wird es demnach neue Karten für das Sammelkartenspiel geben.

Regelmäßig veröffentlicht Blizzard Entertainment neue Karten-Erweiterungen zum Sammelkartenspiel Hearthstone, um die Spieler bei der Stange zu halten. Noch vor Weihnachten wird es im Dezember nun abermals Nachschub geben, denn der Release des Add-ons "Rastakhans Rambazamba" steht bereits unmittelbar bevor.

Im Fokus der neuen Erweiterung stehen weltbekannte Trollgladiatoren, die sich in der Gurubashiarena zum namensgebenden "Rastakhans Rambazamba" einfinden werden. Im Zuge dessen erhaltet ihr ab dem 04. Dezember wie gewohnt 135 neue Karten samt neuer Spielmechaniken an die Hand.

Einmal pro Generation tummeln sich die Trolle Azeroths auf Befehl von König Rastakhan in der Arena und nehmen an einer legendären Rauferei teil - und ihr könnt dieses Mal dabei sein. Im Zuge dessen erhalten legendäre Trollchampions Einzug, die jeweils für eine der Hearthstone-Klassen stehen. Neben neuen legendären Dienern gibt es auch Geister, die ihr um Hilfe anrufen könnt.

Als neues Schlüsselwort fügt "Überwältigen" eine neue Mechanik hinzu. Dabei werden Spieler belohnt, wenn sie mehr als den nötigen Schaden verursachen, um gegnerische Diener zu vernichten. Kurz nach dem Release des Add-ons soll es mit der "Trollarena" einen neuen Einzelspielermodus geben.

Erste Karten und Eindrücke könnt ihr der beigefügten Galerie entnehmen. Ansonsten gibt es das übliche Paket für Vorbesteller: Im Krawallpaket erhaltet ihr entweder 17 Kartenpackungen samt exklusiven Kartenrücken für 19,99 Euro oder 50 Kartenpackungen mit Kartenrücken und neuen spielbaren Schamanenhelden König Rastakhan für 49,99 Euro.

Blizzard verrät euch in diesem sechsminütigen Video, was euch im Add-on "Rastakhans Rambazamba" in Hearthstone erwartet.