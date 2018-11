Hearthstone: Heroes of WarCraft

Hearthstone: Heroes of WarCraft hat sich für Blizzard Entertainment schnell als nächster großer Erfolg entpuppt. Das Sammelkartenspiel hat mittlerweile den nächsten dicken Meilenstein erreicht, und das gilt es natürlich zu feiern.

Kurz nach der BlizzCon hat Blizzard Entertainment heute bestätigt, dass das Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft den krassen Meilenstein von mittlerweile über 100 Millionen Spielern weltweit geknackt hat. Das digitale Kartenspiel hat sich damit vom Überraschungserfolg zu einem der beliebtesten Onlinespiele überhaupt entwickelt.

Die Erfolgsgeschichte ist umso beachtlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass Hearthstone vor etwas mehr als fünf Jahren ursprünglich nur ein kleines Herzensprojekt von ein paar Mitarbeitern innerhalb von Blizzard Entertainment war. Das Free-to-Play-Spiel fand jedoch schnell eine große Anhängerschaft und wurde immer weiter verfeinert und um frische Kartenerweiterungen ergänzt.

J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment, kommentiert folgerichtig euphorisch: "100 Millionen Spieler zu erreichen ist ein gewaltiger Meilenstein für Hearthstone. Was für uns aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Geist des Spiels so viele Menschen auf der ganzen Welt erfasst hat. Ob auf Veranstaltungen wie der BlizzCon und Fireside Gatherings oder einfach nur beim Einschalten des Lieblingsstreams – es ist so inspirierend zu sehen, wie Millionen von Spieler online oder im wirklichen Leben zusammenkommen und Teil der Hearthstone-Community werden."

Um den Meilenstein gebührend zu feiern, veranstaltet Blizzard innerhalb des Spiels vom 07. bis zum 11. November ein besonderes Event. Alle, die sich in diesem Zeitraum in das Spiel einloggen, erhalten einmalig gleich sechs kostenlose Kartenpackungen aus der aktuellen Erweiterung "Dr. Bumms Geheimlabor". Zudem wartet die Event-Questreihe "Ein Hoch auf die Spieler", über die sich bis zu 500 Gold verdienen lassen; mit diesem könnt ihr weitere Kartenpackungen aus allen Sets erwerben oder an Arena-Partien teilnehmen.

Im Dezember erscheint mit "Rastakhans Rambazamba" die nächste Erweiterung; diese wurde kürzlich auf der BlizzCon angekündigt.