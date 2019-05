Blizzard Entertainment hält die Spieler des Sammelkartenerfolgs Hearthstone weiter bei der Stange und hat nun ein weiteres In-Game-Event angekündigt, das in wenigen Wochen starten soll.

Mit "Rache des Mechs" fällt am 03. Juni 2019 der Vorhang für das nächste In-Game-Event im Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft; das hat Blizzard Entertainment nun offiziell angekündigt. Dabei hat sich Bombenmeister Bumm mal wieder ans Reißbrett gesetzt, um sein Arsenal aufzuwerten.

Im Zuge der Arbeiten erhalten im Rahmen des Events Einzug:

Ein brandneuer legendärer Mech, SCHN1PP-SCHN4PP.

Stärkungen für Karten jeder Klasse.

Eine neue Rotation für Karten in der Arena.

Ein Mech-vitational-Event über mehrere Tage.

Wer sich ab dem 03. Juni bis zum 01. Juli 2019 im Spiel einloggt, der erhält eine goldene Kopie des neuen neutralen legendären Mechs SCHN1PP-SCHN4PP; nach dem 01. Juli ist diese Karte dann nur noch in normaler Form zum gewohnten Preis von 1.600 Arkanstaub herstellbar.

Was die Stärkungen für Karten jeder Klasse betrifft, so wurden etliche Karten vor allen Dingen in den benötigten Mana-Kosten gesenkt. Einen Überblick verschafft euch insoweit die nachfolgende Liste sowie der ausführliche Blog-Eintrag zum Event. Die Kartenänderungen bleiben auch nach Ablauf des Events erhalten.