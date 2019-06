Ihr braucht Harry Potter: Wizards Unite Tipps? Hier erfahrt ihr alles, wie ihr möglichst effizient Energie bekommt, wie der Kampf und die Festungen Funktionieren, wie ihr Tränke schneller braut und welchen Beruf ihr wählen solltet!

Seit einer Woche schickt Niantic in Harry Potter: Wizards Unite auf Reisen, um Findbare Gegenstände vor Fundwächtern zu befreien und so die Zaubererwelt vor ihrer Enthüllung zu bewahren. Da das GPS-Spiel einige komplexe Mechaniken besitzt, haben wir für euch Hilfe in Form von ausführlichen Tipps zu den wichtigsten Themen des Spiels zusammengefasst.

Darin erfahrt ihr unter anderem, wie und wo ihr am schnellsten an die knappe Zauberenergie kommt und sie am besten sparen könnt, welchen der drei Berufe (Auror, Magizoologe und Professor) ihr wählen solltet und worin ihre individuellen Stärken liegen. Darüber hinaus findet ihr bei uns einen Überblick, wie ihr am schnellsten Tränke braut und wie überhaupt der Kampf in und außerhalb von Festungen funktioniert. Dabei erfahrt ihr außerdem, was es mit den Runensteinen auf sich hat.

Egal ob ihr Findbare Dinge aufspürt, Tränke braut oder kämpft: Für fast alles wird das rare Gut Zauberenergie benötigt. Hier erfahrt ihr, wo überall im Spiel ihr an Energie kommt, welche Speisen in Gasthäusern die größte Ausbeute liefern und wie ihr es vermeidet, Energie unnötig zu verschwenden:

>> Harry Potter: Wizards Unite Tipps: Energie bekommen - so geht's!

Ihr habt keine Ahnung, wie das Kampfsystem funktioniert? Ihr seid nicht alleine. Da die Vorgehensweise spielintern nicht hinreichend erklärt wird, zeigen wir euch, wie ihr gegen Todesser und Tierwesen kämpft und euch gegen sie verteidigt. Außerdem findet ihr nachfolgend einen Überblick über die Funktionsweise der Festungen und erfahrt, welchen Zweck Runensteine überhaupt erfüllen:

>> Harry Potter: Wizards Unite Tipps: Kämpfe und Festungen - so gewinnt ihr!

Tränke sind unerlässlich, um hartnäckige Fundwächter zu vertreiben oder Lebensenergie wiederherzustellen. Wie die Braukunst überhaupt funktioniert, wie ihr mit eurem knappen Zutateninventar umgehen solltet und wie ihr das Brauen beschleunigen könnt, erfahrt ihr hier:

>> Harry Potter: Wizards Unite Tipps: Tränke - Rezepte & Gesten fürs effizientere Brauen!

Ihr wisst nicht, welcher der drei Berufe von Wizards Unite am besten für euch geeignet ist und worin sie sich überhaupt unterscheiden? Wir haben die Stärken und Schwächen von Professoren, Auroren und Magizoologen auseinandergenommen und zeigen euch, wer im Kampf welche Funktion erfüllt:

>> Harry Potter: Wizards Unite Tipps: Berufe: Auror, Professor oder Magizoologe - welchen solltest du wählen?