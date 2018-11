Niantic, die Macher von Pokémon GO, haben gegenwärtig mit Harry Potter: Wizards Unite einen vergleichbaren Titel basierend auf den Inhalten rund um den berühmten Zauberlehrling in Arbeit. Jetzt gibt es erste Eindrücke und eine Terminangabe.

Schon vor einiger Zeit wurde Harry Potter: Wizards Unite angekündigt, ehe es um das Projekt zunächst wieder ruhig geworden war. Jetzt haben die Pokémon-GO-Macher von Niantic zusammen mit Portkey Games und WB Games aber einen ersten Teaser-Trailer mit weiteren Eindrücken veröffentlicht.

Bei Harry Potter: Wizards Unite handelt es sich um ein Mobile-Spiel für iOS und Android, das sich tatsächlich auch am ehesten mit dem Erfolgstitel Pokémon GO vergleichen lässt. Es ist also ein Augmented-Reality-Spiel, in dem ihr euch durch die reale Welt bewegt, um ein "globales Mysterium aufzulösen". Dabei dürft ihr Zaubersprüche aussprechen und kommt in Kontakt mit allerhand Kreaturen und ikonischen Charakteren aus dem Franchise.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch nun schon einmal registrieren und werdet dann auf dem Laufenden gehalten, sollte es Neuigkeiten zum Spiel geben. Auch E-Mails zur Teilnahme an möglichen Beta-Testphasen sind denkbar.

Gerüchteweise soll Niantic schon seit 2016 am Titel arbeiten, offiziell angekündigt wurde diese aber erst vor rund einem Jahr. Jetzt gibt es neben dem unten folgenden Teaser-Clip auch eine erste Terminangabe, die jedoch noch sehr pauschal ist: Im kommenden Jahr 2019 soll Harry Potter: Wizards Unite erhältlich sein. Ob es dann ähnlich erfolgreich wird wie Pokémon GO?