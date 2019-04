Neuer Titel der Pokémon-GO-Macher geht in die Beta

Nach dem unglaublichen Erfolg mit Pokémon GO schrauben die Entwickler von Niantic bereits am nächsten potentiellen Mobile-Erfolg. Auf dem Weg zum Release ist Harry Potter: Wizards Unite nun einen entscheidenden Schritt weiter.

So haben die Mannen von Niantic ab sofort eine erste Beta-Version des neuen Mobile-Spiels veröffentlicht. Diese lässt sich gegenwärtig ausschließlich in Neuseeland ausprobieren - ein klassischer Soft-Launch zu Testzwecken also.

Harry Potter: Wizards Unite ist das nächste große Projekt der Macher von Pokémon GO, das basierend auf der bekannten Franchise rund um den wohl berühmtesten Zauberlehrling an den unglaublichen Erfolg des Pokémon-Titels anschließen soll. Pokémon GO wurde 2016 veröffentlicht und avancierte binnen kürzester Zeit zu einem weltweiten Hit und absoluten Phänomen. Bis heute wurde der iOS- und Android-Titel weltweit mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen und brachte Niantic mehr als drei Milliarden Dollar Umsatz ein.

Das Gameplay im neuen Harry Potter: Wizards Unite soll dem von Pokémon GO durchaus ähnlich sein. So erkundet ihr das Spiel auch hier durch eine Karte der echten Welt und interagiert mit verschiedenen Orten. Im Kampf gegen auftauchende Gegner müsst ihr Zauber sprechen und mehr.

Im Übrigen werdet ihr im Spiel keinem Haus aus Hogwarts beitreten; vielmehr liegt der Fokus auf Koop-Gameplay. Zusammen mit anderen Hexen und Magiern müsst ihr viele Probleme in der semi-realen Spielwelt gemeinsam lösen. Auch eine übergeordnete Geschichte, der ihr folgt, wird es geben. Laut den Entwicklern handelt es sich dabei gar um einen "tiefgründigen und mehrjährig ausgelegten Erzählbogen", so dass der Mobile-Titel lange Zeit mit frischen Inhalten versorgt werden dürfte.

Wann es Harry Potter: Wizards Unite auch in die Stores außerhalb von Neuseeland schafft, bleibt noch abzuwarten; eine offizielle Aussage diesbezüglich gibt es noch nicht. In Anbetracht des nun erfolgten Soft-Launches der Beta dürfte es aber erfahrungsgemäß nicht mehr zu lange dauern.