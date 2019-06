Harry Potter: Wizards Unite ist seit kurzem erhältlich und schickt sich an, möglichst Pokémon GO Konkurrenz zu machen. Entwickler Niantic lässt dabei Nichts unversucht und hat schon jetzt ein erstes Fan-Event angekündigt.

Spieler von Pokémon GO kennen die regelmäßigen Fan-Events rund um den Globus. An bestimmten Orten locken die macher von Niantic mit besonderen Ereignissen sowie seltenen Pokémons. Einen ähnlichen Weg schlägt das Studio nun auch mit dem ganz frischen Harry Potter: Wizards Unite ein.

Wie auch in Pokémon GO wird man auch rund um Harry Potter: Wizards Unite derartige Fan-Feste veranstalten - und das erste solche Ereignis wurde nun schon datiert. Vom 31. August auf den 01. September findet das Event zum Labor Day in der US-Stadt Indianapolis statt.

Im White River State Park unweit des Indianapolis Zoo und des Stadtkerns können sich Fans des Spiels treffen, um in "einer Vielzahl von interaktiven Erfahrungen" anzutreten, welche "die In-Game-Mechaniken mit der echten Welt verknüpfen", heißt es in der Ankündigung. So könnt ihr in Indianpolis vor Ort mysteriöse Artefakte finden und werdet auf fantastische Biester als Gegner treffen, die ihr mit euren Zaubersprüchen bezwingen müsst.

Bleibt zu hoffen, dass beim Fan-Fest-Debüt in Harry Potter: Wizards Unite alles gut geht. Bei Pokémon GO im Jahr 2016 ging in Chicago jedenfalls so ziemlich alles schief, weil Spiel und Server nicht auf den Ansturm vorbereitet waren. Nach viel Kritik kehrte Niantic in einem weiteren Anlauf im Juli 2018 nach Chicago zurück und es lief viel besser. Auch 2019 gab es Mitte Juni ein Fan-Fest in Chicago und vom 04. bis 07. Juli gibt es nun sogar eines in Dortmund in Deutschland. Pokémon GO wird außerdem auf einem Fan-Fest in Yokihama, Japan vom 06. bis 12. August vertreten sein.

Harry Potter: Wizards Unite ist erst seit dem 21. Juni 2019 offiziell für Mobilgeräte erhältlich.