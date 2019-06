Seit Freitag letzter Woche ist das neue Augmented-Reality-Spiel Harry Potter: Wizards Unite erhältlich. Zeit für ein erstes Zwischenfazit: Wird es zum Pokémon-GO-Killer?

Mit Pokémon GO hat Entwickler Niantic quasi ein neues Genre geschaffen und mit dem Augmented-Reality-Titel zudem für einen absoluten Blockbuster gesorgt, der bis heute satte Umsätze und Gewinne für das Studio einführt. Mit Harry Potter: Wizards Unite hat man das Konzept nun gewissermaßen mit einer starken Lizenz im Rücken weiterentwickelt. Reicht das, um Pokémon GO den Rang abzulaufen?

Die Antwort auf diese Frage muss nach ersten Erhebungen mit "Nein" beantwortet werden, denn die Zahlen von Harry Potter: Wizards Unite sind zwar nicht schlecht, bei weitem aber auch nicht so gut wie bei Pokémon GO.

Laut Analysen der Experten von Sensor Tower wurde Harry Potter: Wizards Unite demnach 400.000 Mal binnen der ersten 24 Stunden nach dem Release heruntergeladen. Das reichte beispielsweise auch für Platz 1 der amerikanischen App-Store-Charts bei den kostenfreien iOS-Apps. An Pokémon GO verzweifelt der neue Titel aber mit dieser Zahl ganz gewaltig, denn der frühere AR-Titel von Niantic wurde im gleichen Zeitraum atemberaubende 7,5 Millionen Mal (!) heruntergeladen.

Auch in Sachen Umsatz liegt der neue Augmented-Reality-Titel rund um den berühmten Zauberlehrling deutlich zurück. Brachte es Pokémon GO binnen eines Tages nach Release auf einen Umsatz von 2 Millionen Dollar, waren es bei Harry Potter: Wizards Unite laut den Marktanalysten am Ende "mindestens 300.000 Dollar". Auch das reicht aktuell aber für Platz 1 der derzeit umsatzträchtigsten Spiele im App Store in den Vereinigten Staaten.

Der eigene Erfolg von Pokémon GO ist damit selbst für Niantic nicht zu toppen, dennoch schlägt sich Harry Potter: Wizards Unite ganz ansehnlich. Bleibt abzuwarten, wie Niantic selbst den Start des neuen Titels in Kürze kommentiert.