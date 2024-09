So könnt ihr Harry Potter, Ron, Hermine und weitere beliebte Charakter-Skins freischalten

Harry Potter: Quidditch Champions hält nicht nur selbsterstellte Charaktere bereit. Das Spiel gibt euch auch die Chance, mit den beliebten Helden der Reihe auf dem Besen durch die Luft zu fliegen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger und ihrer Freunde aus Hogwarts freischalten könnt.

Insgesamt zwölf verschiedene Hero Skins gibt es aktuell in Harry Potter: Quidditch Champions. Durch sie könnt ihr die beliebten Charaktere in euer Quidditch-Team aufnehmen. Wer also glaubt, dass Harry, Ron und Hermine nur im Tutorial des Spiels auftauchen, liegt daneben. Hier erklären wir euch, welche Hero Skins es gibt und wie ihr sie freischalten könnt.

Harry Potter: Der Namensgeber des Spiels darf natürlich nicht fehlen. Um den jüngsten Sucher in der Geschichte von Hogwarts freizuschalten, müsst ihr Karriere-Level 45 erreichen.

Ron Weasley: Nicht umsonst heißt es: „Weasley ist unser King!“ Der beste Freund von Harry Potter ist ab dem fünften Teil als Hüter beim Gryffindor-Team dabei. Um Ron freizuschalten, müsst ihr im Battle-Pass-Modus Season 0 „Quidditch Tryouts“ Stufe 50 erreichen.

Hermine Granger: Die intelligente junge Hexe hat in den Büchern und Filmen zwar nichts mit Quidditch am Hut, kann aber trotzdem freigeschaltet werden. Hermines Skin kann für 1650 Gold gekauft werden.

Draco Malfoy: Als Slytherin-Sucher ist der große Rivale Draco Malfoy natürlich auch dabei. Sein Hero Skin kostet 250 fliegende Schlüssel.

Ginny Weasley: Sie ist das Gesicht vom Spiel und steht dem Spieler im Tutorial mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht hat Ginny auch gerade deswegen zwei verschiedene Skins. Einmal gibt es ein Alltags-Outfit. Dafür müsst ihr das Tutorial im Fuchsbau erfolgreich abschließen. Das zweite Outfit ist eine Gryffindor-Quidditch-Uniform, die ihr mit 250 fliegenden Schlüsseln freischalten könnt.

Die Weasley Zwillinge: Die beiden Treiber sind unzertrennlich und deswegen gibt es sie auch hier als Doppelpack. Fred und George Weasley könnt ihr für gerade mal 1150 Gold freischalten. Zwei zum Preis von einem!

Cho Chang: Sie ist Harrys erste große Liebe und die Sucherin von Ravenclaw. Für Cho braucht ihr nur 250 fliegende Schlüssel.

Cedric Diggory: Wo Cho Chang ist, da ist Cedric Diggory natürlich auch nicht weit. Der Hero Skin vom Hufflepuff-Sucher und Team-Kapitän kostet auch nur 250 fliegende Schlüssel.

Sebastian Sallow: Bitte, wer? Diesen Namen werden nur Spieler von Hogwarts Legacy kennen. Er ist eine Schlüsselfigur und potenziell ein wichtiger Nebencharakter des Spiels. Um den Slytherin-Schüler freizuschalten, müsst ihr Harry Potter Quidditch Champions über einen WB-Games-Account mit eurer Version von Hogwarts Legacy verbinden.

Rolanda Hooch: Sie ist die Fluglehrerin und Quidditch-Schiedsrichterin von Hogwarts. Dementsprechend müsst ihr viel Zeit und Mühe investieren, um den Hero Skin von Madame Hooch freizuschalten. Es müssen die Beherrschung-Karriereherausforderungen für alle Quidditch-Positionen erfolgreich abgeschlossen werden. Das sind insgesamt 36 Stück.

Ob es in Zukunft noch mehr Hero Skins durch DLC oder Updates geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings fehlen noch einige Lieblinge aus dem Harry-Potter-Universum, wie zum Beispiel Neville Longbottom, Luna Lovegood oder Severus Snape.

