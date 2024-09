„Ich will ein schönes, faires Quidditch“, heißt es in den Filmen. Damit es auch in Harry Potter Quidditch Champions schön und fair wird, braucht euer Team mit der Zeit bessere Ausrüstung. Am wichtigsten ist hierbei der Besen. In diesem Guide erfahrt ihr, welche Besen es im Spiel gibt und zu welcher Position sie jeweils am besten passen. Außerdem verraten wir euch, wie ihr einige der Besen-Modelle ganz schnell freischalten könnt.

Jeder Besen in Harry Potter Quidditch Champions verfügt über die drei gleichen Eigenschaften. Bei manchen Modellen sind gewisse Eigenschaften deutlich ausgeprägter als bei anderen. Das sorgt dafür, dass jedes Modell seine individuellen Stärken und Schwächen hat. Folgende Eigenschaften gibt es:

Geschwindigkeit: Hier geht es darum – wie der Name schon sagt – wie schnell der Besen letztendlich fliegen kann. Je besser diese Eigenschaft ist, desto schneller sind die Quidditch-Spieler unterwegs. Auch der Boost verstärkt sich damit.

Beweglichkeit: Mit dieser Eigenschaft sind die Spieler deutlich agiler auf dem Besen unterwegs. Manöver wie Driften, Drehen oder Ausweichen funktionieren mit einer hohen Beweglichkeit deutlich besser.

Haltbarkeit: Gemeint ist damit die Gesundheit der Spieler. Je höher die Stufe ist, desto mehr HP haben sie. Außerdem kommt es zu einer schnelleren Regeneration und einer höheren Resistenz gegen die Angriffe von Treibern.

Diese Eigenschaften können mit Gold verbessert werden. Für jede Eigenschaft gibt es sieben Upgrades.

Die Besen in Harry Potter: Quidditch Champions

Es gibt neun verschiedene Besen-Modelle im Spiel. Manche von ihnen haben noch verschiedene Variationen, wobei sie sich nur vom Aussehen her unterscheiden. Das heißt, der Nimbus 2000 sieht zwar anders aus als der Nimbus 2001, ist von den Eigenschaften her aber gleich gut. Folgende Modelle und Variationen gibt es:

Eichschaft Schließe folgende Treiber-Beherrschung-Karriereherausforderung ab: Bringe die gegnerischen Jäger dazu, 30-mal den Quaffle fallen zu lassen. Feuerblitz Schließe jede Hingabe-Karriereherausforderung ab. Bester Feuerblitz Nur als Preorder-Bonus erhältlich. Feuerblitz – Geschmolzene Lava Erreiche Stufe 32 im Battle-Pass-Modus Season 0 „Quidditch Tryouts“. Komet Erreiche Stufe 4 deines Karriere-Levels. Legacy: Episch Verbinde Harry Potter Quidditch Champions über deinen WB-Games-Account mit einer Version von Hogwarts Legacy. Legacy: Silber Absolviere 30 PvP-Spiele. Legacy: Vermächtnis der Himmelssense Schließe folgende Sucher-Beherrschung-Karriereherausforderung ab: Weiche 20 Klatschern aus. Nimbus 1700 Schließe folgende Jäger-Beherrschung-Karriereherausforderung ab: Ramme einen Gegner und klaue ihm so 25-mal den Quaffle. Nimbus 2000 Erreiche Stufe 40 deines Karriere-Levels. Nimbus 20001 Schließe jede PvP-Herausforderung ab. Sauberwisch 7 Erreiche Stufe 4 deines Karriere Levels. Sauberwisch 6 Erreiche Stufe 11 im Battle-Pass-Modus Season 0 „Quidditch Tryouts“. Sauberwisch 11 Schließe die Karriereherausforderung „Neue Höhen erreichen“ ab. Shooting Star Erreiche Stufe 5 deines Karriere-Levels. Shooting Star III - Gryffindor Kann für 800 Gold gekauft werden. Shooting Star III – Hufflepuff Kann für 800 Gold gekauft werden. Shooting Star III – Ravenclaw Kann für 800 Gold gekauft werden. Shooting Star III – Slytherin Kann für 800 Gold gekauft werden. Sturmreiter - Taifun Erreiche Stufe 20 deines Karriere-Levels. Sturmreiter-Taifun – Occamy Freischaltbar durch die Twitch-Drops-Belohnungskampagne (durch das Anschauen eines Twitch-Streams zu Quidditch Master .) Sturmreiter-Feuersturm – Gryffindor Freischaltbar durch den Kauf der Deluxe Edition. Sturmreiter-Hurrikan – Slytherin Freischaltbar durch den Kauf der Deluxe Edition. Sturmreiter-Sandsturm – Hufflepuff Freischaltbar durch den Kauf der Deluxe Edition. Sturmreiter-Zyklon – Ravenclaw Freischaltbar durch den Kauf der Deluxe Edition. Swiftstick Schließe folgende Hüter-Beherrschung-Karriereherausforderung ab: Benutze 100-mal die Playcaller-Funktion.

Welche Besen eignen sich besonders für welche Position?

Beim Quidditch gibt es die vier bekannten Positionen: Hüter, Jäger, Sucher und Treiber. Jede Position hat unterschiedliche Aufgaben und braucht von daher auch unterschiedliche Besen. Wenn ihr einfach nur das bestmögliche Allround-Team haben wollt, empfehlen wir bei allen Spielern den Shooting Star auszurüsten und ihn kontinuierlich zu verbessern. Denn nach dem letzten Upgrade hat dieser Besen im Schnitt die beste Statistik im ganzen Spiel.

Darüber hinaus gibt es aber auch viele Besen, die besonders gut zu einer bestimmten Position passen. Wichtig ist hierbei natürlich, die Besen regelmäßig zu updaten. Hier gibt es eine Übersicht.

Hüter: Für einen Hüter sind Haltbarkeit und Beweglichkeit enorm wichtig. Schließlich muss der Hüter die drei Ringe verteidigen und somit verhindern, dass die gegnerische Mannschaft Punkte erzielen kann. Hier eignen sich besonders der Komet, der Sturmreiter oder der Sauberwisch.

Jäger: Da ein Jäger sich hauptsächlich darum kümmert, Punkte zu machen und somit schnell übers Spielfeld fliegen muss, ist ein Besen mit Geschwindigkeit enorm wichtig. Da man ständig im Ballbesitz bleiben muss, sollte auch viel Wert auf Agilität gelegt werden. Der Legacy eignet sich perfekt für diese Position. Aber auch der Nimbus oder der Swiftstick sind gute Optionen.

Sucher: Auch wenn Geschwindigkeit für einen Sucher enorm wichtig ist, sollte der Fokus mehr auf Agilität gelegt werden. Gerade da der Sucher häufig Klatschern ausweichen und möglichst schnell auf den Schnatz reagieren muss, ist diese Eigenschaft enorm wichtig. Beim Sucher würde sich ein guter Allround-Besen eignen. Neben dem bereits erwähnten Shooting Star eignen sich auch der Sauberwisch, der Feuerblitz oder der Nimbus.

Treiber: Aufgrund seiner Rolle sollte sich der Treiber auf Haltbarkeit und Geschwindigkeit konzentrieren. Zu empfehlen sind hier der Shooting Star, der Legacy oder der Komet.

Alle Besen möglichst schnell freischalten

Einige Herausforderungen haben es echt in sich. Gerade beim Nimbus 2000 oder dem Feuerblitz müssen Spieler einiges an Zeit investieren, bis sie diese wertvollen Besen freigeschaltet haben. Es gibt aber einen Trick, wie ihr die Besen viel schneller freischalten könnt. Die Herausforderungen sind nämlich an keinen bestimmten Schwierigkeitsgrad gebunden. Es ist also möglich, auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad umzustellen und so alle Herausforderungen in Dauerschleife abzuschließen. Einige Herausforderungen verlangen nicht mal, dass die Quidditch-Partie beendet wird. Sobald die gewünschten Ziele erfüllt wurden, könnt ihr das Spiel einfach abbrechen.

Durch die sehr schwache gegnerische K.I. werdet ihr nur auf einen sehr geringen Widerstand stoßen, wodurch es bei den Herausforderungen keine großen Störungen geben sollte. Einzelne Spieler berichten sogar von gewonnen Quidditch-Matches, ohne dass sie dabei eine einzige Taste drücken mussten.

Bei den PvP-Herausforderungen wird es ein bisschen kniffliger. Hier empfehlen wir euch gegen einen Freund oder Bekannten zu spielen und die nötigen Ziele gemeinsam abzuarbeiten.