Im Internet ist ein einminütiges Gameplay-Video zu einem noch unangekündigten Harry-Potter-Spiel aufgetaucht, das einen ambitionierten Eindruck macht.

Bild: Harry Potter: Und die Heiligtümer des Todes Teil 2

Das letzte Harry-Potter-Spiel, das nichts mit Lego oder einem Smartphone zu tun hat, liegt schon ein wenig länger zurück. Doch möglicherweise befindet sich ein ambitioniertes neues Spiel als der magischen Welt von J.K. Rowling in Arbeit. Auf YouTube ist ein Gameplay-Video aufgetaucht, das angeblich heimlich während eines Fangruppentests aufgezeichnet wurde.

Zu sehen ist ein qualitativ hochwertiges Action-RPG, bei dem ihr in die Role eines Fünftklässlers von Hogwarts schlüpft, den ihr selbst gestalten könnt. Der Beschreibung des möglichen Testers nach handelt es sich um ein Open-World-Spiel, in Third-Person-Perspektive. Die Handlung wird deutlich vor der Handlung der Romane spielen und im 19. Jahrhundert angesiedelt sein. Schauplatz wird nicht nur die weltbekannte Zaubererschule sein, auch neue Orte sollen erkundbar sein.

In Sachen Entscheidungsfreiheit wird es ganz euch überlassen, ob ihr ein geregeltes Schulleben führt oder als Unruhestifter in die Geschichte von Hogwarts eingeht.Da aktuell noch nichts offiziell bestätigt ist, solltet ihr nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich nicht um einen sehr gut gemachten Fake hanndeln kann.

Eine spannende Frage ist, welches Studio an dem möglichen Harry-Potter-RPG arbeitet. Vermutungen gehen in Richtung Rocksteady, den Machern der Batman-Arkham-Reihe. Das Studio hat erst vor kurzem Mitarbeiter für ein neues AAA-Spiel gesucht und gehört zu Time Warner. Die Rechte an der Marke wiederum liegen bei Warner Bros. Die Chancen stehen also gut. Aber auch Avalanche Software kommt in Frage. Vergangenes Jahr wurde gemunkelt, dass der Disney-Infinity-Entwickler Personal für ein neues Harry-Potter-Spiel suchen würde.

Einen Eindruck über das potenziell vielversprechende Projekt könnt ihr euch in dem abgefilmten Trailer verschaffen: