Auf dem Weg zu euren Freunden die neuesten Hits hören und sie dann vor Ort in geselliger Runde vorspielen? Mit dem Hama Passion Turn braucht ihr dafür nur ein Device! Der deutsche Hersteller präsentiert damit die perfekte 2-in-1-Lösung für unterwegs. Für einen fairen Preis von 99 Euro bekommt ihr Lautsprecher und Kopfhörer kombiniert in einem Produkt!

Turn around = Speaker-Sound

Mit dem Passion Turn bietet Hama eine völlig neue Produktkategorie an. Denn ihr erhaltet nicht nur einen schicken Over-Ear-Kopfhörer: Dreht ihr die Ohrmuscheln nach außen, nutzt ihr den Kopfhörer auch als Lautsprecher. Das ermöglicht euch noch mehr Flexibilität - sei es beim Zocken am Notebook, beim Serien-Marathon auf dem Tablet oder beim gemeinsamen Musikhören über euer Handy. Für jede Situation habt ihr dadurch die passende Soundkulisse. Durch den Einsatz hochwertiger Treiber und einer gelungenen Abstimmung kann der Passion Turn auch in beiden Disziplinen klanglich überzeugen.

Im Handumdrehen wird der Hama Passion Turn vom Kopfhörer zum Lautsprecher.

Sowohl im Kopfhörer- als auch im Lautsprechermodus reguliert ihr die Lautstärke über den Drehregler, der elegant in die rechte Ohrmuschel eingearbeitet ist. Über das Pendant an der linken Seite gelingt die Wiedergabe- und Telefonatsteuerung per Tippbefehle. Apropos Telefonieren: Im Speaker-Modus wird der Passion Turn zur echten Freisprecheinrichtung. Sogar ein EQ-Taste ist verbaut, über die ihr zwischen drei Modi wählen könnt: Bass-Boost, Höhen-Boost oder ausgeglichen. In Sachen Sound und manueller Bedienung bleiben keine Wünsche offen.

Maximaler Komfort in jeder Situation

Mit dem Hama Passion Turn habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, Musik und Podcasts zu hören oder beim Zocken unterwegs für die passende Soundkulisse zu sorgen. Kabellos befeuert ihr den Kopfhörer via Bluetooth 5.3 über Smartphone und Co. Seid ihr etwa mit dem Notebook unterwegs und wollt sowohl beim Passion Turn als auch beim Rechner Akku sparen, empfiehlt sich der 3,5-mm-AUX-Eingang. Ein passendes Kabel liegt sogar bei. Oder ihr packt eure Musiksammlung einfach auf eine microSD-Karte und steckt sie in den Karten-Slot des Passion Turn - solch umfangreiche und flexible Wiedergabemöglichkeiten bietet so gut wie kein Kopfhörer.

Das Over-Ear-Design sorgt für eine passive Geräuschunterdrückung, damit ihr eure Lieblingsmusik noch besser genießen könnt. Weiche Ohrpolster, ein gepolstertes und verstellbares Kopfband und ein geringes Gewicht von nur 292 Gramm sorgen dafür, dass euer Kopf nie zu schwer wird. Dank dem integrierten Mikrofon könnt ihr auch telefonieren oder eurem mobilen Gerät via Google Assistant oder Siri Sprachbefehle erteilen. Braucht ihr den Passion Turn nicht mehr, verstaut ihr ihn in der mitgelieferten Hardcase-Tasche.

Eine bequeme Passform sowie hochwertige Materialien zeichnen den Hama Passion Turn aus.

Ausdauer für den ganzen Tag

Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen. Im Kopfhörerbetrieb könnt ihr bis zu 18 Stunden Musik genießen, im Lautsprecherbetrieb hält der Hama Passion Turn immer noch satte 3,5 Stunden durch. Binnen drei Stunden könnt ihr das Gerät wieder voll aufladen. Dafür könnt ihr das beiliegende USB-C- auf USB-A-Kabel nutzen.

Der Passion Turn kostet im Hama-Shop oder im lokalen Handel 99 Euro. Für diesen bereits sehr fairen Preis erhaltet ihr aber nicht nur einen gut verarbeiteten Kopfhörer in einer nachhaltigen Verpackung mit jeder Menge Zubehör, sondern gleichzeitig einen tragbaren Lautsprecher - zwei Produkte zum Preis von einem!

Hama Passion Turn – das perfekte Gadget für Leute, die auch unterwegs nicht auf guten Klang verzichten möchten. Egal, ob allein via Kopfhörer oder gemeinsam über Lautsprecher.