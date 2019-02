Zockt es am Wochenende gratis!

Ihr habt am Wochenende noch nichts vor und seid auf der Suche nach neuem Spielefutter? Dann könnt ihr auf die beiden Strategiespiele Halo Wars und Halo Wars 2 einmal gefahrlos einen Blick werfen.

Heutzutage fast schon üblich, könnt ihr auch an diesem Wochenende wieder kostenfrei einige Titel ausprobieren, um euch von diesen zu überzeugen. Microsoft gewährt euch in einer entsprechenden Aktion Einblicke in beide Teile von Halo Wars.

Sowohl Halo Wars: Definitive Edition als auch Halo Wars 2 lassen sich am Wochenende für lau zocken. Voraussetzung: Ihr benötigt eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live, was bei den meisten Inhabern einer Xbox One der Fall sein dürfte.

Erfüllt ihr dieses Kriterium, dann könnt ihr direkt loslegen und beide Strategie-Ableger der namhaften Actionreihe kostenlos zocken. Die Gratis-Aktion läuft bis Montag, den 25. Februar um 08:59 Uhr deutscher Zeit. Wer teilnehmen möchte, muss sich im Bereich für Gold-Mitglieder auf dem Dashboard der Xbox One einfinden.

Ebenfalls fast schon gewohnt: Wer aufgrund der kostenfreien Testphase überzeugt ist, der kann sich beide Spiele dauerhaft sichern. Microsoft gewährt im Rahmen der Aktion einen Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis.

Unser Halo Wars 2 Review könnt ihr an dieser Stelle zur Einstimmung noch einmal durchlesen.