Halo: The Master Chief Collection

Die Sonderausgabe von "Inside Xbox" anlässlich der X019 in London brachte endlich Gewissheit, was den PC-Start von Halo: The Master Chief Collection betrifft.

Schon länger ist klar, dass die Halo: The Master Chief Collection auch für den PC erscheinen soll. Die Veröffentlichung wird gestaffelt erfolgen, beginnend mit Halo: Reach, das zeitgleich auch das bereits verfügbare Angebot auf der Xbox One ergänzt. Lange mussten Fans auf einen Termin hierfür warten, doch jetzt gibt es einen solchen!

Die PC-Fassung von Halo: The Master Chief Collection wird demnach ab dem 03. Dezember 2019 mit Halo: Reach durchstarten. Das aus dem Jahr 2010 stammende Prequel zum ersten Halo wird dann auch in der Xbox-One-Version verfügbar sein.

Auf dem PC könnt ihr euch direkt die komplette Sammlung für knapp 40 Dollar erstehen, die dann alle sechs Spiele umfassen wird; diese kommen dann nach und nach im kommenden Jahr 2020. Wer sich nur für Halo: Reach interessiert, kann auch einen Einzelkauf für knapp 10 Dollar tätigen.

Einen neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.