Zuletzt kündigten Microsoft und 343 Industries nicht nur eine PC-Fassung von Halo: The Master Chief Collection an, sondern bestätigten das bislang fehlende Halo: Reach als Neuzugang zur Sammlung. Kommt nun auch Halo 5: Guardians noch dazu?

Erst vor kurzem wurde die Halo: The Master Chief Collection auch für den PC bestätigt, wobei der Startschuss mit dem bislang in der Sammlung fehlendem Halo: Reach fällt. Dieser Titel erweitert auch das bisherige Angebot auf der Xbox One und so fehlt im Halo-Komplettpaket eigentlich nur noch der aktuellste Titel. Kommt am Ende nun auch Halo 5: Guardians in das Bundle?

Die Antwort auf dieser Frage lautet schlicht und ergreifend: Nein! Das hat 343 Industries nun in Person eines Community Managers während einer AMA-Session auf Reddit bestätigt. Während sich viele Fragen um Halo: Reach drehten, beantwortete der Mitarbeiter die eine Frage zu diesem Thema recht klar: "Unser Fokus liegt darauf, die Master Chief Collection und Reach auf den PC zu bringen. Es gibt gegenwärtig keinerlei Pläne in Bezug auf Halo 5."

Die Tür dürfte für die Zukunft damit nicht gänzlich zu sein, dennoch ist ein solcher Schritt unwahrscheinlich. Bis zum Release des nächsten Titels Halo Infinite dürfte der weiterhin aktuelle Teil Halo 5: Guardians nur separat erhältlich bleiben.