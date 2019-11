Nach Halo Reach: Test für nächste PC-Umsetzung steht an

Halo: The Master Chief Collection

Mit dem 03. Dezember wurde zuletzt der Starttermin von Halo: Reach im Rahmen der Halo: The Master Chief Collection bekannt gegeben. Gleichzeitig startet die Sammlung damit auch auf dem PC, die weiteren Titel folgen aber erst nach und nach. 343 Industries kündigte für die zweite PC-Fassung jetzt eine erste Testphase an.

Die einzelnen Titel der Halo: The Master Chief Collection sollen beginnend mit Halo: Reach ab dem 03. Dezember 2019 nach und nach auch für den PC veröffentlicht werden. Wann es konkret mit dem zweiten Spiel der Serie auf dem heimischen Rechenknecht weiter gehen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings hat 343 Industries nun schonmal eine erste Testphase angekündigt.

Nach Halo: Reach soll demnach Halo: Combat Evolved - also der Auftakt der Actionreihe - als Nächstes für den PC verfügbar werden. Community Director Brian Jarrard bestätigte eine geplante Insider-Testphase, die voraussichtlich nach den Weihnachtsferien durchstarten wird, also voraussichtlich im Januar 2020.

Halo: Combat Evolved ist zwar schon für den PC erhältlich, aber eben nur in der Anniversary Edition, die auch für Xbox-Konsolen erschien. Die überarbeitete und optimierte Fassung im Rahmen der The Master Chief Collection steht erst noch aus. Diese aufgebohrte Spielversion sei laut Jarrard "fordernder" als ursprünglich gedacht und damit doch schwieriger für den PC umzusetzen gewesen. Auch das ist ein Grund, warum die einzelnen Titel der Sammlung seit der ersten Ankündigung nun schon so lange auf sich warten lassen.

"Wir nehmen ein Spiel, das sehr alt ist, und versuchen es für diese Plattform upzudaten. Es soll in 4K mit 60 fps laufen, wir versuchen aber auch allen Anforderungen gerecht zu werden, die PC-Spieler heutzutage erwarten", so der Community Manager. Dazu zählt er beispielsweise auch ungedeckelte Bildraten, einen FOV-Slider und mehr.