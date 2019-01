Microsoft deutet große Neuigkeiten für das SXSW an!

Seit 2014 ist die Halo: The Master Chief Collection für die Xbox One erhältlich. Das Bundle vereint mehrere Teile der Actionreihe in überarbeiteter Form und verzückt daher echte Halo-Fans schon seit Längerem. Nun stehen wichtige Neuigkeiten bevor.

In einem neuen Blog-Eintrag auf dem Halo Waypoint wurde nun bestätigt, dass die Halo: The Master Chief Collection einen Auftritt auf der diesjährigen SXSW haben wird. Das Event findet vom 15. bis zum 17. März 2019 statt und ist auch der Austragungsort für das Halo Championship Series Invitational; vor allen Dingen eSports-Fans werden daher mit Interesse in die USA schauen.

Allerdings wird das Event ganz generell für Halo-Fans interessant sein, denn im Blog-Eintrag versprechen die Entwickler von 343 Industries, dass es nicht nur faszinierende Matches geben wird. "Wir haben auch einige aufregende Neuigkeiten rund um die Master Chief Collection während der Show bekanntzugeben", heißt es in dem Statement nämlich weiter.

Bleibt die Frage: Was wollen die Entwickler rund viereinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release der Spielesammlung für die Xbox One nun Bahnbrechendes enthüllen? Weitere Details blieb man im Blog-Eintrag schuldig, so dass sich darüber gegenwärtig nur spekulieren lässt. Eine Möglichkeit wäre eine PC-Umsetzung der Halo: The Master Chief Collection, denn eine solche wünschen Fans der Reihe schon lange. Dazu würde auch passen, dass Microsoft sein Xbox-Play-Anywhere-Programm immer bewirbt, das Käufern einer Xbox-One-Fassung gleichzeitig auch die PC-Fassung des Spiels einbringt und umgekehrt.

Die zweite denkbare Option wäre, dass die Spielekollektion um Halo: Reach erweitert wird; dieser Teil des Franchise ist nämlich noch nicht mit an Bord. Solange sich 343 Industries aber nicht selbst detaillierter äußert, werden wir Gewissheit zum Thema erst Mitte März haben. Daheimgebliebene sollen die Ankündigung auch via Mixer und Twitch per Stream verfolgen können. Wir halten euch auf dem Laufenden.