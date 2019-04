Wenige Wochen nach der Ankündigung von Halo: Reach für die Halo: The Master Chief Collection sowie des gesamten Pakets für den PC stehen nun die ersten Testläufe an - und ihr könnt dabei sein!

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Halo: Reach als ersten Titel der Halo: The Master Chief Collection auf dem PC soll die neueste Umsetzung ausgiebig getestet werden. Deshalb hatte Microsoft schon zuvor bestätigt, dass es auch Beta-Testphasen geben wird. Diese stehen nun offensichtlich unmittelbar bevor.

So hat sich nun Community Director Brian "Ske7ch" Jarrard via Twitter zu Wort gemeldet und verkündeit, dass der erste Beta-Test in Halo: Reach auf dem PC noch im Laufe des nun angebrochenen Monats April stattfinden soll; einen konkreten Termin nannte Jarrard aber zunächst noch nicht.

Happy April! If all goes according to plan, this is the month we start the first Reach/MCC flights. ✈️ 🤞