Halo: The Master Chief Collection

Bis zum gestrigen 01. Juli wurde für einen kleinen Kreis an Auserwählten der erste Testlauf in Halo: Reach auf dem PC abgehalten. Wer nicht dabei sein konnte, kann hier nun ausgiebige Eindrücke sammeln.

Die Halo: The Master Chief Collection wird im Laufe des Jahres nach und nach auch für den PC veröffentlicht. Den Anfang soll Halo: Reach machen, um das die Spielesammlung auch auf der Xbox ergänzt wird. 343 Industries hat nach einigen Verzögerungen nun endlich einen ersten PC-Testlauf abgehalten, der sich jedoch auf einige wenige Auserwählte beschränkt hat. Ausgiebige Eindrücke könnt ihr nun aber trotzdem sammeln.

Dazu müsst ihr nicht auf illegale Umwege wie einen geleakten Client des ersten PC-Testflugs zurückgreifen, der zu etlichen von 343 Industries gebannten Accounts geführt hat. Stattdessen haben die Macher nun selbst eine rund 17 Minuten lange Gameplay-Demo veröffentlicht, die ihr euch in Videoform in Anschluss an diese Meldung zu Gemüte führen könnt.

Im Clip ist die PC-Fassung von Halo: Reach zu sehen. Dabei wird mit "Tip of the Spear" die erste Kampagnen-Mission demonstriert, wobei die Macher auch die 4K-Auflösung bei 60 fps zeigen. Dass es sich noch um eine frühe Testversion handelt wird dabei aber anhand des Tons deutlich, denn dieser hat deutlich hörbar an einigen Stellen noch mit Hängern und schlechter Qualität zu kämpfen.

Wann der nächste Testlauf stattfindet und wieviele Spieler für diesen dann zugelassen werden, ist noch nicht bekannt. Auch ein Release-Termin steht gegenwärtig noch aus.