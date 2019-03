Vor wenigen Wochen hat Microsoft zusammen mit 343 Industries angekündigt, dass Halo: The Master Chief Collection den Sprung auch auf den PC schaffen soll. Die einzelnen Spiele sollen nach und nach einzeln veröffentlicht werden, doch bis wann eigentlich?

Also die Halo: The Master Chief Collection für den heimischen PC angekündigt wurde, war bereits betont worden, dass die einzelnen Halo-Titel erst nach und nach für die Plattform veröffentlicht werden, nicht also direkt zum ersten Release vollumfänglich zur Verfügung stehen werden. In diesem Kontext wurde lediglich bekannt, dass den Anfang das innerhalb des Pakets komplett neue Halo: Reach machen soll. Doch bis wann sind dann eigentlich alle Titel verfügbar?

Diese Frage schwirrte unter Fans des Franchise seither umher und jetzt gibt es seitens des beauftragten Entwicklerstudios Splash Damage auch eine erste offizielle Aussage. Das Studio bekräftigte erneut, dass der Startschuss auf dem PC mit Halo: Reach noch in diesem Jahr fallen wird, einen konkreten Termin nannte man jedoch weiter nicht.

Die wichtigere Botschaft ist jedoch, dass es auch alle anderen Halo-Teile noch 2019 auf den PC schaffen sollen. "Halo: Reach kommt zuerst, die restlichen Titel sind für den weiteren Verlauf des Jahres eingeplant", so das Statement im Gaming-Forum ResetEra.

In Halo: Reach sollen erste Beta-Testphasen in Kürze starten, so dass der Release nicht mehr zu lange entfernt sein sollte. Alle weiteren Titel werden noch in den weiteren neun Monaten von 2019 erhältlich sein; sobald es konkrete Termine gibt, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt.