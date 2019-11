Nachdem diese lange Zeit als verschollen galt, gab es in den letzten Monaten endlich auch erfreulichere und hoffnungsvolleren Meldungen zur Halo-Serie. Die TV-Umsetzung des Action-Franchise nimmt jetzt weiter Form an, denn nun wurden wieder zwei wichtige Rollen mit Schauspielern besetzt.

Vor vielen Jahren angekündigt, ließ die Halo-TV-Serie bislang auf sich warten. Nachdem man sich schon Sorgen machen musste, ob diese überhaupt umgesetzt wird, nahmen die Arbeiten in den letzten Monaten endlich Fahrt auf. Etliche Positionen wurden zwischenzeitlich bereits besetzt und jetzt folgen die nächsten beiden wichtigen Rollen: Captain Jacob Keyes und dessen Tochter Miranda Keyes.

David Sapani aus "Penny Dreadful" wird demnach die Rolle von Jacob Keyes in der Serien-Umsetzung von Microsofts actionreicher Erfolgsmarke übernehmen und damit einen der brilliantesten Taktiker der UNSC Navy auf dem TV-Bildschirm geben.

Olive Gray, bekannt aus "Half Moon Investigations" wurde indes für die Rolle der Dr. Miranda Keyes gecastet. Miranda war nicht vor Halo 2 zu sehen - und damit auch erst nach dem Ableben ihres Vaters. In der TV-Serie sind Vater und Tochter damit erstmals in einer Halo-Umsetzung gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen.

Der Großteil des restlichen Casts für die Halo-Serie wurde bereits früher in diesem Jahr bekannt gegeben. Natasha McElhone ("Californication") wird sowohl Dr. Catherin Halsey (aka die Mutter von Miranda Keyes) sowie Cortana verkörpern. Der Emmy-nominierte Darsteller Bokeem Woodbine (bekannt aus der zweiten Staffel von "Fargo") ist als Soren-066 zu sehen und Pablo Schreiber ("Orange is the New Black", "American Gods") ist kein Geringerer als der Master Chief himself.

Was den Plot betrifft, sind allerdings noch nicht viele Infos publik geworden. Fest steht nur, dass die Handlung der Serie vor dem ersten Spiel angesiedelt ist. Möglicherweise werden daher auch die Ursprünge des Master Chief ergründet. Die Serie soll 2021 auf dem US-Sender Showtime ihr Debüt geben. Die Produktion startet noch in diesem Jahr in Budapest.