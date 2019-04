343 Industries und Microsoft werkeln gegenwärtig am neuen Halo Infinite, das als Launch-Titel für die nächste Xbox-Generation um die Scarlet fungieren könnte. Wird der neueste Teil der Actionreihe dann sogar das bislang teuerste Spieleprojekt aller Zeiten?

Eines der größten Zugpferde auf der Xbox ist sicherlich die Halo-Reihe. Das Action-Franchise - das ist seit der letztjährigen E3 2018 in Los Angeles klar - geht mit Halo Infinite in die nächste Runde, handfeste Details zum Spiel blieben sowohl 343 Industries als auch Microsoft jedoch schuldig. Für Fans kommt daher jeder Infohappen recht und ein neues Gerücht, das seinen Ursprung auf der unlängst in San Francisco abgewickelten Game Developers Conference hat, dreht sich nun um die Entwicklungskosten des Titels.

Schenkt man dem Gerücht Glauben, dann dürfte sich Microsoft mit Halo Infinite nicht lumpen lassen und will sicherstellen, einen absoluten Blockbuster (vermutlich zum Start der neuen Konsolengeneration) abzuliefern. Darauf lassen die vermeintlichen Entwicklungskosten schließen, um die sich nun neue Spekulationen ranken.

Ralf Adam jedenfalls war auf der GDC in San Francisco vor Ort und berichtet in einer aktuellen Ausgabe des Podcasts "Auf ein Bier", dass 343 Industries für Halo Infinite ein Budget von sage und schreibe über 500 Millionen Dollar zugesprochen worden ist - nur für die reinen Entwicklungskosten wohl gemerkt. Die entsprechende Info sei auf der GDC aufzuschnappen gewesen.

Wenn man dazu die späteren Marketing-Kosten hinzurechnet, dann dürfte Halo Infinite ohne Probleme zum bislang teuersten Spieleprojekt aller Zeiten avancieren - noch vor Red Dead Redemption 2 oder Grand Theft Auto V.

Bis auf Weiteres bleibt zunächst abzuwarten, wie groß Halo Infinite am Ende wirklich wird. Hoffentlich wird sich Microsoft auf der diesjährigen E3 2019 oder zur offiziellen Vorstellung der Xbox Scarlet weitergehend zum neuen Teil der Serie äußern.