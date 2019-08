Nach etlichen Verzögerungen nimmt die Produktion der TV-Serie rund um die Actionmarke nun langsam Fahrt auf. Jetzt stehen weitere Schauspieler fest, die Rollen in dieser übernehmen werden.

Mit großen Erwartungen produziert der US-Sender Showtime eine TV-Serie rund um die Microsoft-Erfolgsmarke Halo. Nachdem zuvor bereits bekannt wurde, dass Pablo Schreiber - bekannt aus "American Gods" und "Orange is the New Black" - die Rolle des Master Chief übernehmen wird, wurden nun weitere Schauspieler für die Serie bestätigt.

Die australische Darstellerin Yerin Ha ("Reef Break") wird einen neuen Charakter namens Quan Ah verkörpern. Außerdem stehen nun sechs weitere Schauspieler fest, die einen Auftritt in der TV-Serie zu Halo haben werden.

Natascha McElhone und Bokeem Woodbine sollen demnach größere Rollen in der Serie übernehmen. McElhone ("Californication", "Designated Survivor") wird Dr. Catherine Halsey verkörpern, welche die Spartaner erschuf. Zudem übernimmt sie auch die Rolle von Cortana. Woodbine ("Fargo") hingegen wird Soren-066 spielen, einen alten Freund des Master Chief.

Außerdem wurden Shabana Azmi ("Fire") als Admiral Margaret Parangosky, Natasha Culzac (Toruviel in The Witcher), Bentley Kalu ("Avengers: Age of Ultron") und Kate Kennedy ("Catastrophe") für weitere Rollen bestätigt. Alle Genannten außer Azmi werden dabei neue Charaktere im Halo-Universum spielen.

Die TV-Serie zu Halo geht ab Herbst dieses Jahres in Budapest in die Produktion und soll im ersten Quartal 2021 ausgestrahlt werden.