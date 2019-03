Im Gespräche mit den englischsprachigen Kollegen von IGN hat sich Bonnie Ross, Studioleiterin von 343 Industries, endlich mal wieder zu Halo Infinite geäußert und einige interessante Details preisgegeben. Außerdem wird die Frage geklärt: Ist das Spiel auf der E3 2019 in Los Angeles zu sehen?

Seit der Ankündigung auf der letztjährigen E3 war es um das neue Halo Infinite vorwiegend eher ruhig geworden, auch weil die Entwicklungsarbeiten dieses Mal schlicht eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt jedoch hat sich Bonnie Ross, die Chefin von Entwickler 343 Industries, endlich wieder einmal etwas detaillierter zum Titel geäußert.

Demnach dauern die Arbeiten dieses Mal länger an, weil man mit der Slipspace Engine eine komplett neue technische Basis entwickelt, die nicht nur Halo Infinite sondern auch die künftigen Titel des Franchise in die Zukunft führen soll. Die neue Engine war bereits zuvor bestätigt worden, jetzt lieferte Ross aber einige Hintergründe, warum man nicht etwa die Engine von Halo 4 und Halo 5 weiterentwickelt hat.

Ross betont, dass dieser Schritt längst überfällig gewesen sei. Die bisherige Engine sei sehr technisch und für Entwickler sehr herausfordernd gewesen. Insbesondere sei es schwierig gewesen, dass viele kreative Köpfe zur gleichen Zeit damit arbeiten. Man habe dem Entwicklerteam daher schon länger versprochen, neue Tools etc. zu entwickeln, habe dieses Versprechen aber in Bezug auf Halo 5 nicht halten können. Daher hat sich das Team zurecht beschwert und bekommt jetzt eine komplett neue technische Basis spendiert.

Trotzdem gehen die Arbeiten an Halo Infinite voran, so dass Ross auch bestätigen konnte, dass Game Director Chris Lee auf der E3 2019 im Juni endlich weitere Details wird preisgeben können. Das neue Halo wird sich auf der großen US-Messe also auch in diesem Jahr wieder die Ehre geben.

Und noch eine Aussage ist interessant: Laut Ross sieht das Team selbst Halo Infinite als "spirituelles Reboot" der Actionreihe. Der neue Titel soll das Vermächtnis des Franchise komplett respektieren ohne dabei Kompromisse einzugehen. Allerdings wolle das Team auch aus den Fehlern des Multiplayer von Halo 4 oder der Kampagne in Halo 5 lernen.