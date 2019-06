Zum Abschluss des Xbox Showcase auf der E3 2019 bestätigte sich auch das letzte Gerücht, welches im Vorfeld durch das Netz geisterte: Halo Infinite wird für die Next-Gen-Xbox erscheinen - und hat inzwischen auch einen groben Release-Termin.

Nachdem Microsoft zuvor mit Project Scarlett die Next-Gen-Xbox etwas ausführlicher präsentierte, ließ man abschließend zur E3-Pressekonferenz dann die letzte Katze aus dem Sack: Das zuvor bereits angekündigte Halo Infinite wird pünktlich zum Launch der neuen Konsole Project Scarlett im Herbst 2020 als erster wichtiger Titel auf den Markt kommen.

Entwarnung gibt es zwischenzeitlich aber auch für Spieler auf der Xbox One: In der nun veröffentlichten Pressemeldung von Microsoft anlässlich der E3 wird die aktuelle Heimkonsole neben Scarlett und PC weiter als unterstützte Plattform angegeben; es wird sich also um einen Cross-Gen-Titel handeln.

Halo Infinite will die bekannteste Shooter-Reihe der Xbox-Plattform auf ein neues Level heben, denn es soll viel größer angelegt sein als die bisherigen Teile. Auf Basis der Slipspace Engine entsteht das Spiel wieder bei 343 Industries und laut Brian Jarrard und Dan Chosisch vom Studio liegt der Fokus des Spiels auf der Verkörperung des Begriffs "Hoffnung".

Mehr Helden, mehr Mysterien, eine lebendige Welt, mehr Erkundung als die bisherigen Teile - all das soll Halo Infinite auszeichnen. Wie das Ganze werden könnte, davon vermittelt ein epischer, sechsminütiger Trailer einen ersten Eindruck. Diesen könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen.