Einem Leak zufolge sollte Halo Infinite nicht mehr für die Xbox One erscheinen. Stimmt das? Der Entwickler hat nun Stellung dazu bezogen.

In den vergangenen Tagen geisterte ein vermeintlicher Leak durch das Netz, laut dem das bisher angekündigte, aber nicht näher vorgestellte Halo Infinite nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen würde. Schließlich sollen die kommenden Geräte bereits in wenigen Monaten angekündigt und aller Voraussicht nach 2020 veröffentlicht werden. Da man bis dato also noch immer so gut wie nichts über Halo Infinite weiß, stellte Bobby Wallace auf Twitter die Frage, ob die Sorge berechtigt ist.

"Der Leak, der bekannt geworden ist, erweckt den Eindruck, Infinite kommt auf die nächste Xbox und nicht auf die Current Gen :/ Ich hoffe, das ist nicht wahr." Frank O'Conner vom zuständigen Entwickler 343 Industries, wollte gleich mit dem Gerücht aufräumen und antwortete: "Ich habe keine Ahnung, über welchen Leak du sprichst, aber Halo Infinite wird für die Xbox One und entsprechend ausgestattete PCs erscheinen." O'Connor scheint vorher also noch nie von dem Gerücht gehört zu haben.

The leak that was announced just seems infinite will be on the next xbox and not current gen :/ I hope that's wrong @franklez