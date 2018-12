Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles wurde im Sommer die Entwicklung eines neuen Halo-Titels bestätigt, handfeste Details zu Halo Infinite sind aber immer noch eher Mangelware. Ein cooles Multiplayer-Feature wurde nun aber noch kurz vor Weihnachten bestätigt.

PC- und Xbox-One-Spieler - respektive der Nachfolgekonsole - dürfen sich bekanntermaßen auf das bereits offiziell bestätigte Halo Infinite freuen. Kurz vor Weihnachten hat Entwickler 343 Industries nun in einem Livestream noch einmal einige der bislang ja eher spärlichen Infos zum Titel bekannt gegeben.

Der neue Titel, der ja wieder auf den Master Chief setzen wird, wird demnach im Multiplayer-Bereich ein cooles Feature in Form eines Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler zu bieten haben. Demnach werdet ihr auf der Couch zuhause zusammen mit drei Freunden gemeinsam zocken können.

Da das Studio aktuell immer noch an einer neuen Engine für den neuen First-Person-Shooter im Halo-Universum arbeitet, dürfte der Release aber immer noch in weiter Ferne liegen. Aktuell sei man mit den Tests des Splitscreen-Modus für vier Spieler beschäftigt, heißt es seitens 343 Industries.

Die Individualisierungs- und Einstellungsoptionen in Bezug auf die Rüstungen wird sich in Halo Infinite überdies an Halo: Reach orientieren und einige Inspiration aus dem dortigen System ziehen. Zudem wurde bekannt, dass alle Spieler, die Level 152 im aktuellen Halo 5: Guardians erreichen, eine spezielle Belohnung in Halo Infinite erhalten werden; Details diesbezüglich gibt es aber ansonsten noch nicht.

Ein Release-Termin für Halo Infinite steht zunächst weiter aus.