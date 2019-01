Vor allem im Süden Deutschland herrscht das Schneechaos. Ihr wollt daher nicht unbedingt vor die Tür und sucht nach Spielefutter für das Wochenende? Microsoft hat ein passendes Angebot für Action-Fans parat!

Mit Halo 5: Guardians wurde 2015 der bislang letzte und daher immer noch aktuelle Teil der bekannten Action-Marke von Microsoft veröffentlicht. Wer bislang noch einen Bogen um den Xbox-One-Titel gemacht hat, der kann sich diesen am Wochenende nun gänzlich kostenfrei ansehen.

Via Twitter hat Microsoft nun nämlich eine neue Aktion angekündigt, in deren Rahmen ihr das Spiel ohne Kosten in Gänze ausprobieren könnt. Einzige Voraussetzung: Ihr benötigt eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live, um teilzunehmen. Das kostenlose Angebot gilt bereits ab sofort und ist Teil der "Free Play Days", die Microsoft regelmäßig abhält. Am Sonntag ist das Gratis-Angebot wieder vorbei.

Auch für Käufer der Vollversion gibt es aber in diesem Zusammenhang Neuigkeiten: Gleichzeitig gibt es in Halo 5: Guardians nämlich auch ein Double-XP-Event, so dass sich eure Tätigkeiten im Actionspiel doppelt in Sachen ergatterte Erfahrungspunkte lohnen. Double XP gilt in den Playlists "Holiday Fiesta" und "Castle Wars", die sich derzeit in der Rotation befinden.

Das nächste Kapitel der Reihe wird Halo Infinite sein; das Spiel ist offiziell angekündigt, handfeste Details - abgesehen von der Rückkehr des Master Chief - sind aber noch eher Mangelware. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.