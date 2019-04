Die bekannte Actionreihe Halo soll auch als TV-Serie umgesetzt werden. Entsprechende Pläne gibt es schon lange, doch mehrere Wechsel des Regisseurs & Co. bremsten das Projekt bislang aus. Jetzt geht es aber ans Eingemachte, so dass es an der Zeit war, die Rolle des Master Chiefs zu besetzen.

Die Produktion der TV-Serie zur Xbox-Actionreihe Halo soll endlich Fahrt aufnehmen. Die Serie wird vom US-Sender Showtime fabriziert und dieser hat nun auch bekannt gegeben, wer die Rolle des Master Chief in der Serie verkörpern wird.

Kein Geringerer als Pablo Schreiber wird demnach den wohl bekanntesten Charakter des Halo-Universums in dieser Umsetzung verkörpern. Diesen kennt ihr bereits aus anderen erfolgreichen Serien wie "American Gods" oder "Orange is the New Black" sowie aus "First Man". In Person des Hauptcharakters wird Schreiber künftig als Krieger im 26. Jahrhunder die Covenant bekämpfen.

Die Vita von Schreiber kann sich durchaus sehen lassen, denn der 41-Jährige war unter anderem schon für einen Emmy und einen Tony nominiert. Da er recht groß gewachsen ist, soll er in Sachen Körpergröße auch nahe an die offiziellen Angaben zum Master Chief aus den Spielen kommen.

Schreiber wird Newcomer Yerin Ha als neuer Charakter zur Seite gestellt, der speziell für die Serie kreiert wurde. Ha wird in dieser als Quan Ah, einem 16-Jährigen der äußeren Kolonien, zu sehen sein, der auf den Master Chief trifft.

Die TV-Serie zu Halo wird zusammen mit 343 Industries und Amblin Television von Steven Spielberg produziert. Der Produktionsstart soll in diesem Herbst in Budapest in Ungarn erfolgen. Als Executie Producer werden Kyle Killen ("Awake", "Lone Star") und Steve Kane ("The Last Ship", "The Closer") fungieren. Otto Bathurst ("Black Mirror", "Robin Hood") wird die Pilotfolge als Regisseur übernehmen. Zudem füllt er diese Funktion auch in mehreren weiteren Folgen der neun Episoden umfassenden ersten Staffel aus.