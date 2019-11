Es ist nicht Half-Life 3, aber besser als nichts: Gerüchten zufolge soll auf den Game Awards mit Half-Life: Alys ein neues VR-Erlebnis für Valve Index enthüllt werden.

Während die Welt schon lange alle Hoffnung aufgegeben hat, dass Valve jemals wieder irgendetwas mit der Marke Half-Life anfangen wird, könnte auf den bald stattfindenden Game Awards ein kleines Wunder geschehen, wenn auch nicht ganz so, wie erwartet. Dort soll Half-Life: Alyx, ein VR-Spiel für Valve Index vorgestellt werden, wenn sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten. Als Valve sein eigenes VR-Headset angekündigt hatte, wurde bereits ein Flaggschiff-Titel in Aussicht gestellt, ohne nähere Details darüber zu nennen, um was es sich dabei genau handelt. Nun scheint darüber mehr Klarheit zu bestehen.

Eine Quelle, die schon vor der Öffentlichkeit über die Existenz von Dota Underlords informiert war, veröffentlichte nun die Abschrift eines Interview-Segments, das während der diesjährigen Game Awards am 12. Dezember gezeigt werden soll. Das vorab aufgezeichnete Gespräch wird angeblich von Geoff Keghley geführt, während er zum Valve-Hauptsitz fährt, um mit Robin Walker und einer anderen Person über das Projekt zu sprechen. In dem Transkript heißt es:

"Aber warum muss es VR-exklusiv sein? Das ist immerhin eine berechtigte Sorge der Leute, richtig? Ist es nicht so, als würden sie mich zwingen, VR zu kaufen, um die nächste 'Half-Life'-Erfahrung haben zu können?" Darauf wird ein Mitarbeiter von Valve zitiert: "Wir würden gerne eine Version liefern, die man mit Maus und Tastatur spielen kann, aber wie wir sagten, es fing als Erforschung von VR an."

Half-Life: Alyx wird offenbar im März 2020 erscheinen, die Abschrift präzisiert dieses Detail allerdings nicht genau. Bis zu einer offiziellen Bestätigung handelt es sich natürlich um ein Gerücht, dass ihr, gerade im Fall von Half-Life, mit einer ordentlichen Portion Vorsicht genießen solltet. Freut ihr euch auf etwas Neues aus dem Half-Life-Universum oder schreckt euch der VR-Aspekt daran ab?