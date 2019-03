Gwent: The Witcher Card Game

Gegen Ende des letzten Jahres hat CD Projekt RED das Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game veröffentlicht. Jetzt steht die erste größere Erweiterung ins Haus.

Während alle Welt auf Cyberpunk 2077 aus dem Hause der Witcher-Macher von CD Projekt RED wartet, werkelt das Studio mit einem kleineren Team weiterhin auch am Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game. Nach dem Release im Oktober 2018 für PC sowie im Dezember für PS4 und Xbox One steht jetzt das erste Add-on ins Haus.

Die neue Erweiterung, die nun angekündigt wurde, hört auf den Namen "Crimson Curse" und wird euch eine Vielzahl an neuen Werkzeugen zur Kriegsführung sowie über 100 Karten für alle spielbaren Fraktionen bieten. Künftig könnt ihr eure Gegner mit den Angriffen "Gift" und "Bluten" heimsuchen oder euch mit Schild und Vitalität gegen drohenden Schaden verteidigen.

Worum geht es thematisch? Dettlaff van der Eretein, der mächtige, höhere Vampir, den ihr zum ersten Mal in The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine getroffen haben, beschwört seinesgleichen. Wenn der Mond über der Witcher-Welt sich rot verfärbt, erwacht eine neue Monsterbrut, erscheinen neue Bösewichte und neue Helden müssen sich der Herausforderung stellen.

Jede neue Karte wird es sowohl als Standard-Version als auch in einer animierten Premium-Variante geben. Der Release wird am 28. März 2019 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One erfolgen; den ersten Trailer gibt es anbei für euch.