Nach der überraschenden Einstellung der Konsolenversionen von Gwent: The Witcher Card Game gibt es nun wieder positivere Nachrichten zum Sammelkartenspiel von CD Projekt RED. Mit "Merchants of Ofir" wurde nun die nächste Erweiterung veröffentlicht.

Die Witcher-Macher von CD Projekt RED sorgten zuletzt für eher negativ geprägte Schlagzeilen, denn etwas überraschend gab man bekannt, künftig die PS4- und Xbox-One-Versionen des Sammelkartenspiels Gwent nicht mehr weiterentwickeln zu wollen. Stattdessen wird man sich auf die insgesamt populäreren Umsetzungen für PC und Mobile konzentrieren.

Die negative Presse über die Einstellung der Konsolenvarianten will man offenbar schnell hinter sich lassen, denn schon heute gibt es die nächsten News zu Gwent: Mit "Merchants of Ofir" hat man auf dem PC sowie auf iOS nun das nächste Add-on zur Verfügung gestellt.

In "Merchants of Ofir" erhaltet ihr Zugriff auf über 70 neue Karten mit Ofir-Thema, eine mysteriösen wie exotischen Land innerhalb der Welt von The Witcher. Solltet ihr die Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone gezockt haben, dann ist euch Ofir sicherlich bereits ein Begriff.

Die neuen Karten umfassen sowohl neue neutrale Varianten als auch fraktionsspezifische Karten. Mit den Strategems erhält außerdem auch ein neuer Kartentyp Einzug in das Spiel. Zudem gesellen sich Szenarien auf das Schlachtfeld, ein Artefakt-Kartentyp, der sich basierend auf euren Handlungen weiterentwickelt.

Zur Feier des Release erhaltet ihr ein kostenfreies Kartenfass mit fünf Karten aus dem neuen Add-on, wenn ihr euch vor dem 16. Dezember um 11:59 Uhr einloggt. Die Android-Version des Spiels inklusive Erweiterung ist für das erste Quartal 2020 eingeplant.