Shooter-Fans können sich seit Jahren auf etablierte Reihen wie Battlefield oder Call of Duty verlassen, hin und wieder ist aber auch frisches Spielefutter angesagt. Eine weitere Shooter-Hoffnung steht nun mit GTFO ins Haus, denn diese nähert sich nun endlich dem Release.

Bei GTFO handelt es sich um einen Koop-Shooter, der von 10 Chambers entwickelt wird. Das Studio besteht vornehmlich aus Entwicklern, die zuvor an der Payday-Reihe gearbeitet und dementsprechend ausgiebige Erfahrungen im Genre haben. Das Spiel war mit einem beeindruckenden Trailer im Rahmen der The Game Awards 2017 für den PC angekündigt worden, doch seither war es weitestgehend still um das Spiel geworden.

Jetzt lässt der Hardcore-Shooter für bis zu vier Spieler im Koop sowie Fokus auf ein Survival- und Horror-Setting - inspiriert von der Aline-Reihe - endlich wieder aufhorchen. Auf der Produktseite bei Steam wurde der Release-Termin aktualisiert; dort prangt nun die Angabe Frühjahr 2019, so dass die Veröffentlichung nun endlich näher zu rücken scheint.

Gleichzeitig haben die ehemaligen Payday- und Payday-2-Macher neues Bildmaterial zu GTFO veröffentlicht, das ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt. Und auch ein neues Video gibt es für euch, das euch mit hinter die Kulissen der Shooter-Hoffnung nimmt. Dabei kommen nicht nur etliche Entwickler mit Hintergrundinformationen zu Wort, sondern es sind auch frische Spielszenen zu sehen.

In dem Videoclip wird auch bestätigt, dass GTFO eine sich weiterentwickelnde Story bieten wird, die sich mit jedem neuen Spiel-Update fortsetzen wird. Dialog- und Musik-Systeme sollen dynamisch sein und jeweils auf die Geschehnisse im Spiel selbst reagieren.