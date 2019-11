Obsidian werkelt an neuem Survival-Titel

Ein weiteres Gerücht hat sich bestätigt: Auch Obsidian Entertainment hat heute Abend mit Grounded ein neues Spiel vorgestellt.

Obsidian Entertainment hat unlängst The Outer Worlds veröffentlicht; der Titel war bereits in Arbeit, als Microsoft das Entwicklerstudios aufkaufte und in die Xbox Game Studios eingliederte. Auf der heute beginnenden X019 hat man jetzt mit Grounded ein erstes Projekt unter der Leitung von Microsoft angekündigt.

Grounded ist ein Koop-Survival-Spiel, das aus der First-Person-Perspektive gespielt wird. Der Release ist für das Frühjahr 2020 geplant und dürfte wohl nur noch für PC und Xbox One, im Gegensatz zu The Outer Worlds aber eben nicht mehr für die PS4 erfolgen.

Im Spiel werdet ihr auf die Größe einer Ameise geschrumpft und müsst in einem vorstädtischen Hinterhof ums Überleben kämpfen. Dazu müsst ihr euch mit anderen Spielern zusammentun, Basen bauen und Gegenstände aus dem Alltag verwenden, um euer Fortbestehen zu sichern. Neben der Suche nach Ressourcen spielt auch das Zusammenleben mit für euch riesigen Insekten natürlich eine Rolle.

Grounded darf solo oder zusammen mit insgesamt bis zu vier Spielern gezockt werden. Im Frühjahr 2020 soll zunächst der Start via Game Preview erfolgen. Abonnenten des Xbox Game Pass bekommen das Spiel ebenfalls an die Hand. Auf dem PC ist die Veröffentlichung via Microsoft Store und Steam angedacht.