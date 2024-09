GTA 6 erscheint bekanntlich für PS5 und Xbox Series X/S, trotzdem könnte Sony nun einen exklusiven Deal mit Rockstar festgezurrt haben. Das jedenfalls legen nun neue Aussagen eines Leakers nahe.

Seit der Ausstrahlung des ersten Trailers ist es weitestgehend ruhig um GTA 6 geworden, das bekanntermaßen im kommenden Jahr 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Der Release wird auf beiden Plattformen gleichzeitig erfolgen, dennoch soll es Sony nun gelungen sein, einen exklusiven Deal mit Rockstar Games in Bezug auf den potentiellen Action-Hit festzuzurren.

So hat sich der Insider MAGG nun in einer neuen Ausgabe des XNC Podcast zu Wort gemeldet und behauptet, dass es Sony gelungen sei, ein Marketing-Agreement mit Rockstar Games in Bezug auf GTA 6 abzuschließen. Ein solcher Deal würde es Sony erlauben, Werbung für seine PlayStation 5 sowie auch die PlayStation 5 Pro rund um und mit dem Action-Hit GTA 6 aufzuziehen.

Der Insider stellte dabei noch einmal klar, dass der Deal keine Auswirkung auf die Verfügbarkeit des Spiels auf der Xbox Series X/S haben wird, allerdings dürften Xbox-Anhänger eben kein großes Marketing rund um GTA 6 und die Xbox-Konsolen erwarten. Vielmehr dürfte Sony vor allen Dingen die nahende PS5 Pro rund um den Rockstar-Hit besonders in den Fokus rücken.

Die Marketing-Vereinbarung werde offengelegt, wenn der zweite Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wird, denn dann soll offenbar in diesem auch ein PlayStation-Logo zu sehen sein. Gerüchteweise soll laut dem Bericht dieser zweite Trailer für die Game Awards 2024 im Dezember dieses Jahres zu erwarten sein, abschließend verifizieren lasse sich aber zumindest dieser Ausstrahlungstermin noch nicht.

Dass MAGG mit seinen Aussagen zum Marketing-Deal recht behalten könnte, wurde indes unabhängig vom weiteren Insider RedGamingTech aufgegriffen und mutmaßlich verifiziert. Auch hier ist von umfassenden Marketing in Bezug auf die PS5 Pro und den Action-Blockbuster die Rede.

Denkbar wäre in Anbetracht dieser Berichte, dass Sony auch ein Bundle bestehend aus PS5 Pro und GTA 6 zum Release anbieten könnte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!