Wie jeden Dienstag gehen auch dieses Mal wieder neue Aktionen im weiterhin populären GTA Online live. Wir verraten euch, wo es dieses Mal Boni und Rabatte abzustauben gibt.

In der neuen Woche könnt ihr euch in GTA Online einen 50-prozentigen Bonus an GTA$ auf Verkaufsmissionen aus Import/Export sichern. Wie Rockstar außerdem ankündigte, gibt es einen entsprechenden Zusatzrabatt außerdem auf Spezialfrachtkisten zu verdienen.

Doppelte GTA$ und RP warten außerdem in beliebigen Spezialrennen sowie Spezialfahrzeug-Aufträgen. Besitzer des Terrorbytes können ihre besonderen Fähigkeiten bei doppelten Belohnungen auf Kundenaufträge zur Schau stellen, während Waffenhändler jede beliebige Waffenfahrzeug-Mission in der mobilen Kommandozentrale starten und sich bis zum 19. November einen Geld- und RP-Bonus sichern können.

Das waren die Boni in dieser Woche, darüber hinaus gibt es aber natürlich auch wieder satte Rabatte. Bei Warstock Cache & Carry gibt es bis zu 40 Prozent Nachlass auf folgende Spezialfahrzeuge:

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 – 40 % Rabatt

Coil Rocket Voltic – 40 % Rabatt

Nagasaki Blazer Aqua – 40 % Rabatt

Bis zu 30 Prozent Rabatt gibt es auf die folgende Auswahl von Luxusfahrzeugen, Verbesserungen und Anpassungen:

Overflod Tyrant – 30 % Rabatt

Ocelot XA-21 – 30 % Rabatt

Coil Cyclone – 30 % Rabatt

Coil Raiden – 30 % Rabatt

Pfister Comet SR – 30 % Rabatt

Designs (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Lackierungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Felgen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 30 % Rabatt

Zu guter letzt gibt es noch folgende Rabatte auf die nachfolgenden Schadensausteiler:

Mk-II-Waffen-Verbesserungen & -Anpassungen – 35 % Rabatt

Munition (inklusive Mk II) – 35 % Rabatt

Panzerung – 35 % Rabatt