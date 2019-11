Rockstar Games sucht nach neuem Personal für ein neues Next-Gen-Open-World-Projekt. Warum es sich dabei um GTA 6 handeln könnte.

Die Gerüchte, dass Rockstar Games an GTA 6 arbeitet, kochen immer wieder hoch. Durch eine neue Stellenausschreibung des Entwicklers ist das bislang unangekündigte Spiel wieder im Gespräch. Genau genommen sucht Rockstar North nach Ingenieuren, die an Next-Gen-Spielen mit Open-World und Charakter-Fokus arbeiten sollen. In der Ausschreibung heißt es wörtlich: "Wir suchen nach einem erfahrenen und talentierten Ingenieur, der uns dabei hilft, fortgeschrittene Animationssysteme für große Open-World-Spiele mit Charakter-Fokus zu entwickeln. Sie verfügen über gute Programmierfähigkeiten, solides Wissen und haben Interesse an Charakter-Animationssystemen sowie Leidenschaft für realistische, hochqualitative Charakterbewegungen."

Das allein ist natürlich kein klarer Hinweis auf GTA 6, da sich diese Beschreibung auf jedes Spiel des Entwicklers anwenden lässt. Da Rockstar North aber hauptverantwortlich für die Grand-Theft-Reihe ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass genau dafür neues Personal gesucht wird. Da Red Dead Redemption 2 durch ist und andere Marken wie Bully oder L.A. Noire nicht unter die Verantwortung von Rockstar North fielen, bleibt im Rockstar-Portfolio nicht viel Spielraum. Natürlich ist ein Entwicklerwechsel oder gar eine völlig neue Marke immer noch im Rahmen des Möglichen.