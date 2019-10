Rockstar Games soll an mehreren neuen Projekten arbeiten und eines davon soll natürlich GTA 6 sein. Ein im Spiel zu hörender Sprecher deutet nun den Release des Spiels an.

Im vergangenen Jahr hat Rockstar Games Red Dead Redemption 2 veröffentlicht, welcher Titel als Nächstes folgen wird ist aber noch nicht bekannt. Bislang hat das erfolgreiche Studio das nächste Spiel nämlich noch nicht offiziell angekündigt, wenngleich viele Spieler hoffen, dass es sich dabei dann um GTA 6 handeln wird. Für neue Spekulationen sorgt nun ein Sprecher, den ihr bereits aus Grand Theft Auto V kennt.

Gemeint ist Steven Ogg, der im letzten Teil der Erfolgsreihe den Charakter Trevor eingesprochen hat. Dieser gab sich nun auf der Brasil Game Show 2019 die Ehre und sagte dort, dass GTA 6 tatsächlich schon "bald" erscheinen soll. Diesbezüglich ergänzte er: "Diese Spiele benötigen sieben bis acht Jahre Entwicklungszeit, rechnet selbst nach."

2 new GTA 6 rumors going around. First, @StevenOgg said at the Brasil Game Show that it would come out "soon", and that "games take 7-8 years to make, do the math". I think he's just guessing, he'd not be allowed to talk about it if he knew, and I don't see why he would anyway.