Pünktlich zum Start in das Wochenende erwarten euch wieder frische Spielinhalte im Dauerbrenner GTA Online. Unter anderem sind gleich sieben neue Rennvarianten für den RC Bandito mit von der Partie.

Am Wochenende soll es mitunter ja regnerische werden, so dass frisches Spielefutter sicherlich auch Zockern von GTA Online gelegen kommt. Rockstar hat jetzt das nächste Inhalts-Update verfügbar gemacht, das unter anderem auch sieben nagelneue Rennen für den RC Bandito mit sich bringt.

Gleich sieben neue Strecken an neuen Orten wie Fort Zancudo, Paleto Forest und dem Vespucci Pier warten demnach darauf, von euch erkundet zu werden. Konkret handelt es sich dabei um:

RC – Containerchaos: In Los Santos ist das Glas immer halb voll. Auf Elysian Island zum Beispiel bietet sich die perfekte Gelegenheit für ein wenig Chaos, wenn man erst einmal über die schlecht gesicherten Maschinen und regelmäßigen, tödlichen Arbeitsunfälle hinwegsieht.

RC – Arena-Tour: Was in der Arena passiert, bleibt in der Arena. Aber wenn ihr wirklich eine Rechnung begleichen wollt, dann tut es auf die altmodische Art: schnelle Runden um die Arena in einem RC Bandito.

RC – Pierlos: Der Vespucci Pier fühlt sich selbst zu den ruhigsten Zeiten an wie ein leichter LSD-Trip. Und jetzt schaut euch das Ganze mal aus der Perspektive eines wackeligen Fernlenkautos an, das mit 50 km/h am Zuckerwattestand vorbeirast, und legt eure mentalen Fesseln ab.

RC – Wasserdruck: Die Filteranlage des Land Act Reservoirs wurde speziell darauf ausgelegt, mit Schlamm, Abfall, Tierkadavern, Leichtflugzeugen und menschlichen Überresten fertigzuwerden. Und wie sieht es mit Fernlenkautos aus, werdet ihr euch fragen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.

RC – Wanderweg: Der Paleto Forest beheimatet mehr invasive Arten als jeder andere Ort im Staat. An der Spitze der Liste: Idioten, die mit ihren Fernlenkautos im Unterholz einen unersetzlichen Lebensraum nach dem anderen zerstören.

RC – Militäreinsatz: Wenn ihr in Fort Zancudo unter dem Radar bleiben wollt, dann habt ihr nur zwei Möglichkeiten. Bei der einen muss man sehr freundlich zu den Jungs in der Charlie-Kompanie sein. Bei der anderen muss man mit Fernlenkautos über den Zaun springen, die zu klein sind, um auf den Scannern angezeigt zu werden. Eure Entscheidung ...

RC – Spiegelbild: Was würde ein Hipster im Endstadium tun? Nun ja: Mit einem Auto, das zu klein ist, um darin zu sitzen, durch Mirror Park zu rasen, würde definitiv dazugehören.

Zur Feier der Veröffentlichung der neuen Strecken gibt es im Zeitraum bis zum 06. März nun doppelte GTA$ und RP auf allen 15 RC-Bandito-Strecken abzustauben.

Darüber hinaus gibt es auch einen neuen Arena-War-Editor für das Spiel. In diesem könnt ihr eure eigenen Deathmatches und Rennen in Arena War erstellen und dafür alle verfügbaren Arenafahrzeuge nutzen. Verschiedene Stile und spezielle Beleuchtungselemente sowie Requisiten sollen eurer Kreativität möglichst keine Grenzen setzen. Zusätzlich sind Fahrzeuge aus After Hours – wie die Pegassi Oppressor Mk II und der Declasse Scramjet sowie viele weitere – jetzt in anderen Editor-Modi verfügbar.

Wer Rennen in GTA Online nichts abgewinnen kann, der kann sich doppelte GTA$ und RP auch in allen Kontaktmissionen verdienen, ebenso in den von Rockstar erstellten Stuntrennen und in Hunting Pack (Remix). Über das Event "Konkurrenzkämpfe" lassen sich zudem insgesamt vier T-Shirts im Spiel freischalten.

Bleiben wie gewohnt noch die aktuellen Rabatte und Preisnachlässe in GTA Online:

Arenafahrzeuge und -zubehör:

Arena-Werkstatt – 30 % Rabatt

Arena-Mechaniker – 30 % Rabatt

Arena-Scarab – 30 % Rabatt

Arena-Imperator – 30 % Rabatt

Arena-Brutus – 30 % Rabatt

Arena-Fahrzeugwaffen – 30 % Rabatt

Arena-Fahrzeugpanzerplatten – 30 % Rabatt

Arena-Fahrzeuge – vertikaler Sprung – 30 % Rabatt

Arena-Schubverbesserung – 30 % Rabatt

Arena-Fahrgestelle – Klingen, Stacheln & Überrollkäfig – 30 % Rabatt

Immobilien:

Büros – 30 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 30 % Rabatt

Nachtclubs – 30 % Rabatt

Hangars – 30 % Rabatt

Bunker – 30 % Rabatt

Rennwagen, ausgewählte Verbesserungen und Erweiterungen:

Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

Aufrüstung zum Elegy Retro Custom – 35 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 35 % Rabatt

Overflod Entity XXR – 35 % Rabatt

Bremsen & Steuerung (Land- und Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Motorhauben – 30 % Rabatt

Neon – 30 % Rabatt

Spoiler – 30 % Rabatt

Seitenverkleidungen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 30 % Rabatt