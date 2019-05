Es ist Wochenende und damit präsentiert Rockstar Games wieder Neuerungen im Dauerbrenner GTA Online. Ab sofort startet eine neue Raketenbasis-Serie durch.

GTA Online lockt in dieser Woche mit dem Beginn der neuen Raketenbasis-Serie, in der euch Gefechte im Inneren des ount Chiliad erwarten. In neuen klassischen Modi wie "Resurrection", "Schlitzer" oder "Jede Kugel zählt" kehrt ihr an den Schauplatz des Weltuntergangs-Szenarios zurück und es gibt natürlich doppelte Belohnungen abzugreifen. Dazu müsst ihr einfach einen Wegpunkt zum nächstgelegenen Bunkerserien-Symbol auf der Karte setzen und könnt direkt in einer entsprechende Spieleliste springen.

Doppelte GTA$ und RP gibt es außerdem in allen Verkaufsmissionen von "Smuggler's Run" sowie in den Modi "Juggernaut" und "Großwildjagd". Bei allen teilnehmenden Ammu-Nation-Filialen und in eigenen Bunkern könnt ihr gar dreifache RP für alle Schießstand-Herausforderungen einheimsen.

Alle Besitzer eines Executive-Büros erhalten in dieser Woche einen Bonus von 250.000 GTA$, selbst wenn ihr euch dieses erst in dieser Woche zulegt. Bleiben zum Abschluss noch die sonstigen Boni und Rabatte. Auf Kisten mit Spezialfracht warten 25 Prozent Nachlass und im Übrigen gibt es folgende Rabatte:

Hangars, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale inkl. Verbesserungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte inkl. Verbesserungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

BF Dune FAV – 30 % Rabatt

Alle Luftfahrzeuge aus Smuggler’s Run – 35 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt

HVY Menacer – 35 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 35 % Rabatt

Bewaffneter Declasse Tampa – 35 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 35 % Rabatt

Mammoth Thruster – 35 % Rabatt

Ubermacht Revolter – 35 % Rabatt

Declasse Scramjet – 35 % Rabatt

Rhino-Panzer – 35 % Rabatt