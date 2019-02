Pünktlich zum Wochenende gibt es wieder frische Inhalte und Aktionen in GTA Online, um euch über die freien Tage zu bringen. Rockstar Games läutet dabei die Doomsday-Woche ein.

Die Doomsday-Woche heißt deshalb so, weil ihr auf alle Finalmissionen des Weltuntergangs-Raubüberfalls doppelte Auszahlungen an GTA$ und RP erhaltet. Die gleichen Boni gibt es auch in der entsprechenden Arena-Serie abzustauben.

Konkret stellt Rockstar Games die folgenden drei Szenarien noch mehr in den Fokus:

DIE DATENLECK-SITUATION: Fahrt schnell zu einem IAA-Stützpunkt unter der Satelliten-Relaisstation in der Wüste. Feindliche Agenten greifen sie an und versuchen, sich in die Rechner der Regierung zu hacken. Ihr müsst sie aufhalten.

DAS BOGDAN-PROBLEM: Führt eine Operation gegen ein feindliches U-Boot durch, das vor der Küste lauert. Ein Team entert es durch eine Luftschleuse und schaltet das U-Boot aus, während ein zweites Team von einem Flugzeug aus gegnerische Agenten fernhält.

DAS WELTUNTERGANGS-SZENARIO: Ein Raketensilo ist in die falschen Hände geraten. Stürmt es, beseitigt alle Eindringlinge, brecht den Start des Sprengkopfes ab und rettet die Welt.

Damit aber nicht genug, denn mit dem Principe Deveste Eight gibt es auch wieder einen Supersportwagen, den ihr ab sofort bei Legendary Motorsport erwerben könnt. Das gute Stück könnt ihr euch auf dem Bild eingangs dieser Meldung genauer ansehen. Um die Veröffentlichung des Nobelkarosse zu feiern, könnt ihr auch das Principe-T-Shirt freischalten, indem ihr euch an einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche in GTA Online einloggt.

Zusätzliche GTA$ könnt ihr abstauben, indem ihr euch zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 22. und 24. Februar und am folgenden Wochenende einloggt. Bleiben zum Abschluss noch die wöchentlich wechselnden Rabatte. In dieser Woche könnt ihr hier Schnäppchen im Spiel machen:

Basen – 30 % Rabatt

Basis-Renovierungen – 30 % Rabatt

Hangars – 40 % Rabatt

Außerdem erhaltet ihr 30 % Rabatt auf diese bewaffneten Doomsday-Fahrzeuge und mehr:

Mammoth Avenger

Imponte Deluxo

Mammoth Thruster

TM-02 Khanjali

Ocelot Stromberg

Wasserwerfer

Buckingham Akula

Volatol

HVY Barrage

HVY Chernobog

P-996 Lazer