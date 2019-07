Rockstar Games hat angekündigt, dass das Diamond Casino in GTA Online endlich betretbar ist. Das müsst ihr über das Update wissen.

Sobald ihr euch das neueste Update von gut 3,5 Gigabyte heruntergeladen habt, könnt ihr in GTA Online endlich das Diamond Casino betreten. Finden könnt ihr das große Gebäude an der Kreuzung von Vinewood Park Drive und Mirror Park Boulevard, in der nordöstlichen Ecke von Los Santos. Dort finden GTA-Fans beinahe alles, was sie sich seit Jahren gewünscht haben: Ein Penthouse mit Individualisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sowie verschiedene Casino-Spiele wie Glücksrad, Poker, Blackjack oder Roulette für bis zu vier Spieler. Außerdem gibt es neue Videospielautomaten mit den Titeln Street Crimes: Gang Wars Edition, Invade und Persuade 2.

Schließlich könnt ihr euch auch auf neue Fahrzeuge, 16 Casino-Management-Missionen, neue Collectibles und einen Casino-Shop mit wechselndem Angebot freuen. Schließt ihr besagte Missionen ab, könnt ihr neue Designs freischalten. Als Host und Platin-Mitglied erhaltet ihr ein Design für ein neues Fahrzeug. Wenn ihr nur Teilnehmer seid, erhaltet ihr ein Design für den Sportwagen Annis S80RR. Diese Belohnungen werden allerdings erst zwischen dem 8. und 13. August freigeschaltet.