Auch an diesem Dienstag liefert Rockstar Games wieder neue Inhalte und Aktionen im Dauerbrenner GTA Online ab. Wir verraten euch hier, was euch konkret erwartet.

Wer sich immer noch in GTA Online tummelt, der darf sich auch in der neuen Woche wieder über frische Inhalte freuen. So hat Rockstar Games mit dem Declasse Tulip ein nagelneues Muscle-Car angekündigt, ein weiterer Vertreter ikonischen Designs aus der amerikanischen Auto-Geschichte. Den neuen Schlitten könnt ihr exklusiv bei Southern San Andreas Super Autos erwerben.

Außerdem gibt es wieder allerhand Boni abzustauben. Doppelte GTA$ und RP gibt es in allen Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run. Selbiges gilt außerdem auch in den klassischen Gegner-Modi Tiny Racers, Dawn Raid, Overtime Rumble und Power Mad. Wer ab sofort bis zum 21. Januar zu einem beliebigen Zeitpunkt zockt, der kann zudem das Declasse-Girl-T-Shirt freispielen.

Bleiben zum Abschluss folgende Rabatte in dieser Woche:

Bis zu 40 % Rabatt auf Hangars & ausgewählte Luftfahrzeuge

Hangars – 40 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 25 % Rabatt

Nagasaki Havok – 35 % Rabatt

LF-22 Starling – 35 % Rabatt

Bis zu 35 % Rabatt auf ausgewählte Luxus- & Waffenfahrzeuge

HVY Menacer – 25 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 30 % Rabatt

Overflod Autarch – 35 % Rabatt

Ocelot Swinger – 30 % Rabatt

Enus Stafford – 30 % Rabatt